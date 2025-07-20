5 вещей, которые нельзя одалживать в церковные праздники, чтобы не привлечь беду

Вы узнаете:
- Какие вещи нельзя отдавать из дома во время церковных праздников
- В церковный праздник нельзя отдавать из дома деньги
Много лет назад наши предки придерживались традиции не одалживать ничего после заката, в воскресенье и в церковные праздники. В такие дни приличный человек никогда не пойдет брать что-то в долг, говорили предки. Какие вещи нельзя отдавать из дома во время церковных праздников, Главред расскажет.
Соль
Не стоит давать в долг соль, поскольку очень часто она является предметом магических ритуалов, в результате которых можно ожидать беду и неприятности.
Посуда
Нельзя одалживать посуду, потому что она способна влиять на энергетическое состояние дома. До наступления праздников лучше избавиться от треснувшей и поврежденной посуды, чтобы не притягивать плохую энергетику в дом.
Веник
В праздник одалживает веник только ведьма, говорили предки. Дав в долг веник в воскресенье, можно навлечь на себя финансовые трудности и проблемы со здоровьем.
Хлеб
Если человек действительно нуждается, он придет одолжить хлеб в первой половине дня, говорили предки. Обычно вечером в воскресенье одалживают с плохими намерениями, чтобы навлечь на семью нищету.
Деньги
В церковный праздник нельзя отдавать из дома деньги, иначе навлечете бедность на весь год, говорили предки.
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