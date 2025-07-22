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Оккупанты ударили КАБами по жилому району Сум: есть разрушения и пострадавшие

Руслан Иваненко
22 июля 2025, 01:04
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В жилом районе Сум повреждены многоэтажки, торговый центр и многочисленные автомобили в результате удара.
КАБ, Сумы
Городские власти организовывают штаб для ликвидации последствий ракетного обстрела и координации помощи пострадавшим / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Минобороны РФ

Кратко:

  • Российские войска 21 июля ударили КАБами по Сумам
  • Повреждены жилые дома, торговый центр и 18 авто
  • Трое раненых, 12 обратились за медпомощью

Поздно вечером 21 июля российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами (УАБами) по городу Сумы. В результате обстрела поврежден жилой дом, три человека получили ранения. Об этом сообщил исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь в своем Telegram-канале.

"Уважаемая община. Предварительно, два взрыва, которые вы слышали - это было попадание КАБов по одному из районов нашего города", - говорится в сообщении.

видео дня

По словам Кобзаря, информации о погибших пока нет, однако трое мирных жителей пострадали.

В результате атаки также поврежден многоквартирный жилой дом: в нем выбиты окна и разрушены балконы.

На месте происшествия сразу начали работать все необходимые службы. "Берегите себя и близких", - добавил Кобзарь.

Он также сообщил, что во вторник, 22 июля, в 08:00 в саду №22 будет развернут штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

По информации председателя Сумской ОГА Олега Григорова, в результате циничного российского удара по жилому району Сум повреждены пять многоэтажек, торговый центр и 18 автомобилей.

В медицинские учреждения доставили двух жителей наиболее пострадавшего дома - 60-летнюю женщину и 38-летнего мужчину, которые сейчас проходят обследование и получают медицинскую помощь.

Инфографика КАБ, инфографика
КАБ / Инфографика: Главред

После атаки многие жители спального района находятся в шоковом состоянии. Предварительно за медицинской помощью обратились 12 человек. На месте работают медики, психологи и экстренные службы, которые оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Сумы
Последствия атаки на Сумы / Фото: Скриншот

Смотрите последствия удара КАБами по Сумам

Ситуация в Сумской области

Как сообщал Главред, у России нет достаточно сил и средств для создания буферной зоны вдоль всей границы с Украиной, заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко. Россияне несут значительные потери, в частности в районах Хотинской и Юнаковской общин.

Кроме того, в понедельник, 14 июля, российские военные нанесли удар дронами по одному из учебных заведений на территории Сумской громады, сообщил председатель Сумской ОГА Олег Григоров.

Военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины, военный летчик-инструктор Роман Свитан заявил о том, что подразделения ВСУ на сегодня контролируют отдельные участки на территории Курской области. Эксперт говорит о том, что ВСУ могут улучшить оборонительные позиции вдоль границы в Курской области, ведь там есть некоторые высоты, с которых лучше обороняться от российской армии, чем на территории Сумщины. В то же время он не исключает, что российская армия попытается вклиниться вглубь Сумской области.

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О персоне: Олег Григоров

Олег Григоров - украинский государственный деятель, генерал полиции 3-го ранга. Председатель Сумской областной государственной администрации (с 17 апреля 2025 года), ранее был советником главы Национальной полиции Украины, пишет Википедия.

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