Оккупанты ударили КАБами по жилому району Сум: есть разрушения и пострадавшие

Кратко:
- Российские войска 21 июля ударили КАБами по Сумам
- Повреждены жилые дома, торговый центр и 18 авто
- Трое раненых, 12 обратились за медпомощью
Поздно вечером 21 июля российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами (УАБами) по городу Сумы. В результате обстрела поврежден жилой дом, три человека получили ранения. Об этом сообщил исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь в своем Telegram-канале.
"Уважаемая община. Предварительно, два взрыва, которые вы слышали - это было попадание КАБов по одному из районов нашего города", - говорится в сообщении.видео дня
По словам Кобзаря, информации о погибших пока нет, однако трое мирных жителей пострадали.
В результате атаки также поврежден многоквартирный жилой дом: в нем выбиты окна и разрушены балконы.
На месте происшествия сразу начали работать все необходимые службы. "Берегите себя и близких", - добавил Кобзарь.
Он также сообщил, что во вторник, 22 июля, в 08:00 в саду №22 будет развернут штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
По информации председателя Сумской ОГА Олега Григорова, в результате циничного российского удара по жилому району Сум повреждены пять многоэтажек, торговый центр и 18 автомобилей.
В медицинские учреждения доставили двух жителей наиболее пострадавшего дома - 60-летнюю женщину и 38-летнего мужчину, которые сейчас проходят обследование и получают медицинскую помощь.
После атаки многие жители спального района находятся в шоковом состоянии. Предварительно за медицинской помощью обратились 12 человек. На месте работают медики, психологи и экстренные службы, которые оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
Смотрите последствия удара КАБами по Сумам
Ситуация в Сумской области
Как сообщал Главред, у России нет достаточно сил и средств для создания буферной зоны вдоль всей границы с Украиной, заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко. Россияне несут значительные потери, в частности в районах Хотинской и Юнаковской общин.
Кроме того, в понедельник, 14 июля, российские военные нанесли удар дронами по одному из учебных заведений на территории Сумской громады, сообщил председатель Сумской ОГА Олег Григоров.
Военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины, военный летчик-инструктор Роман Свитан заявил о том, что подразделения ВСУ на сегодня контролируют отдельные участки на территории Курской области. Эксперт говорит о том, что ВСУ могут улучшить оборонительные позиции вдоль границы в Курской области, ведь там есть некоторые высоты, с которых лучше обороняться от российской армии, чем на территории Сумщины. В то же время он не исключает, что российская армия попытается вклиниться вглубь Сумской области.
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О персоне: Олег Григоров
Олег Григоров - украинский государственный деятель, генерал полиции 3-го ранга. Председатель Сумской областной государственной администрации (с 17 апреля 2025 года), ранее был советником главы Национальной полиции Украины, пишет Википедия.
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