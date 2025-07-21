Леся Никитюк отказалась от карьеры из-за претензий известной актрисы - детали

Расстаться с кино она решила после интервью Дарьи Петрожицкой.

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Дарья Петрожицкая сейчас - Леся Никитюк ответила на критику / коллаж: Главред, фото: instagram.com/petrozhitskaya, instagram.com/lesia_nikituk

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Что сказала Дарья Петрожицкая

Почему Леся Никитюк так отреагировала на мнение актрисы

Украинская актриса, звезда сериалов "Папик" и "Домик на счастье", Дарья Петрожицкая прокомментировала положение современного украинского кинематографа. В интервью для КіноUA она выразила сожаление о том, что продюсеры предпочитают выбирать на главные роли медийных личностей, а не профессиональных актеров.

"Ты можешь быть не суперталантливым и непрофессиональным, а ты снимаешься. А некоторые актеры сидят по театрам и не снимаются, потому что они не интересны и не медийные", - говорит Петрожицкая.

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В качестве примера она вспомнила кинодебют украинской ведущей Леси Никитюк - в фильме "Песики", который вышел на экраны в конце февраля, она сыграла главную роль. Дарья отметила - Леся неплохо справилась со своей задачей, но ориентир на медийность, а не на опыт и образование, огорчает актрису.

"Леся умница, молодец, она это сделала. Мне очень понравилось, но такая тенденция. Хочется больше, чтобы актеры снимались, потому что мы на это учились", - размышляет Петрожицкая.

Дарья Петрожицкая сейчас - Леся Никитюк ответила на критику / Скриншот YouTube

Фрагмент интервью Дарьи Петрожицкой в своем блоге в Instagram опубликовала Леся Никитюк. "Да успокойтесь, больше я сниматься в кино не буду! Пойду писать песни", - ответила актрисе ведущая.

Дарья Петрожицкая сейчас - Леся Никитюк ответила на критику / instagram.com/lesia_nikituk

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О персоне: Дарья Петрожицкая Дарья Петрожицкая - украинская актриса театра и кино. Широкую известность получила благодаря роли в сериале "Папик". Заслуженная артистка Украины (2021). Принимала участие в десятом сезоне украинского вокального шоу "Голос страны" (дошла до финала), сообщает Википедия.

О персоне: Леся Никитюк Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

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