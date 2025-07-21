Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Леся Никитюк отказалась от карьеры из-за претензий известной актрисы - детали

Анна Подгорная
21 июля 2025, 23:19
74
Расстаться с кино она решила после интервью Дарьи Петрожицкой.
Дарья Петрожицкая, Леся Никитюк
Дарья Петрожицкая сейчас - Леся Никитюк ответила на критику / коллаж: Главред, фото: instagram.com/petrozhitskaya, instagram.com/lesia_nikituk

Читайте больше:

  • Что сказала Дарья Петрожицкая
  • Почему Леся Никитюк так отреагировала на мнение актрисы

Украинская актриса, звезда сериалов "Папик" и "Домик на счастье", Дарья Петрожицкая прокомментировала положение современного украинского кинематографа. В интервью для КіноUA она выразила сожаление о том, что продюсеры предпочитают выбирать на главные роли медийных личностей, а не профессиональных актеров.

"Ты можешь быть не суперталантливым и непрофессиональным, а ты снимаешься. А некоторые актеры сидят по театрам и не снимаются, потому что они не интересны и не медийные", - говорит Петрожицкая.

видео дня

В качестве примера она вспомнила кинодебют украинской ведущей Леси Никитюк - в фильме "Песики", который вышел на экраны в конце февраля, она сыграла главную роль. Дарья отметила - Леся неплохо справилась со своей задачей, но ориентир на медийность, а не на опыт и образование, огорчает актрису.

"Леся умница, молодец, она это сделала. Мне очень понравилось, но такая тенденция. Хочется больше, чтобы актеры снимались, потому что мы на это учились", - размышляет Петрожицкая.

Дарья Петрожицкая
Дарья Петрожицкая сейчас - Леся Никитюк ответила на критику / Скриншот YouTube

Фрагмент интервью Дарьи Петрожицкой в своем блоге в Instagram опубликовала Леся Никитюк. "Да успокойтесь, больше я сниматься в кино не буду! Пойду писать песни", - ответила актрисе ведущая.

Леся Никитюк ответила Дарье Петрожицкой
Дарья Петрожицкая сейчас - Леся Никитюк ответила на критику / instagram.com/lesia_nikituk

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что суд оштрафовал директора комплекса из-за русских песен Верки Сердючки. 13 июня был составлен административный протокол, по которому недавно вышло постановление.

Также стало известно, что звезда Евровидения-2021 Екатерина Павленко ставит на паузу работу в группе Go_A. На недавнем концерте певица вышла на сцену уже сольно.

Читайте также:

О персоне: Дарья Петрожицкая

Дарья Петрожицкая - украинская актриса театра и кино. Широкую известность получила благодаря роли в сериале "Папик". Заслуженная артистка Украины (2021). Принимала участие в десятом сезоне украинского вокального шоу "Голос страны" (дошла до финала), сообщает Википедия.

О персоне: Леся Никитюк

Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Леся Никитюк новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Цель не только территория: в ВСУ раскрыли зачем оккупанты рвутся к Днепропетровщине

Цель не только территория: в ВСУ раскрыли зачем оккупанты рвутся к Днепропетровщине

23:00Фронт
Пенсионерам начнут выплачивать задолженные миллиарды: кто и как будет получать деньги

Пенсионерам начнут выплачивать задолженные миллиарды: кто и как будет получать деньги

22:51Экономика
Зеленский анонсировал новый раунд переговоров с РФ: когда состоится встреча

Зеленский анонсировал новый раунд переговоров с РФ: когда состоится встреча

22:03Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Что было до Москвы и как называлась та территория - историк удивил ответом

Что было до Москвы и как называлась та территория - историк удивил ответом

Сюрприз с размахом: 4 знака зодиака, которые разбогатеют до конца лета

Сюрприз с размахом: 4 знака зодиака, которые разбогатеют до конца лета

Москва готова завершить войну, но есть условие: в ISW раскрыли план Кремля

Москва готова завершить войну, но есть условие: в ISW раскрыли план Кремля

21 июля принесет победы и удачу в жизнь 6 знаков зодиака: кто в списке

21 июля принесет победы и удачу в жизнь 6 знаков зодиака: кто в списке

Ракеты с моря и воздуха и "Кинжалы": РФ массированно атаковала Украину

Ракеты с моря и воздуха и "Кинжалы": РФ массированно атаковала Украину

Последние новости

00:38

Святослав Вакарчук впервые признался, почему молчит о матери своих детей

21 июля, понедельник
23:54

Что скрывает мытье посуды в гостях: неожиданное объяснение от предков

23:25

Случайности не случайны: 4 признака того, что Вселенная вам что-то говорит

23:19

Леся Никитюк отказалась от карьеры из-за претензий известной актрисы - детали

23:00

Цель не только территория: в ВСУ раскрыли зачем оккупанты рвутся к Днепропетровщине

Удары по Москве и выковыривание Путина из бункера: Пономарев – о том, чего ждать России от ТрампаУдары по Москве и выковыривание Путина из бункера: Пономарев – о том, чего ждать России от Трампа
22:51

Пенсионерам начнут выплачивать задолженные миллиарды: кто и как будет получать деньги

22:23

Из чего на самом делают хозяйственное мыло: что значит 72% на брускеВидео

22:04

Нужно всего две ложки: чем подкормить перцы в июле для здорового и обильного урожая

22:03

Зеленский анонсировал новый раунд переговоров с РФ: когда состоится встреча

Реклама
21:58

Первое заседание нового СНБО и важные решения: о чем договорилисьВидео

21:49

Не только мыть посуду во время грозы: что нельзя делать во время грозы

21:12

ВСУ мощно ударили по территории РФ: что удалось уничтожить

20:53

"Черная дыра и пепел": прямое попадание дрона уничтожило квартиру беременной Мисс Украина Интернешнл-2018

20:45

Способна ли РФ ежедневно массированно атаковать Украину: прогноз от эксперта

20:24

Умерла актриса из "Служебного романа" и "тайная супруга" Андрея Миронова

20:10

Когда в Украине будут отмечать Маковея: новая дата в 2025 году

20:04

У агентов РФ не может быть неприкосновенности, - Билецкий об обысках и задержаниях в НАБУ

19:51

Сильные ливни, град и грозы: названы регионы, которые накроет опасная погода

19:42

F-16 для Украины: стало известно, когда и сколько самолетов передаст Бельгия

19:30

В Украине начался сезон арбузов: эксперт сказал, чего ждать от цен

Реклама
19:28

Из чего делают дегтярное мыло на самом деле: многие даже не догадывалисьВидео

19:15

"Передвигаюсь на коляске": модель Ковальчук призналась, кто ее покалечил в Дубае

19:10

Перекрыть нефтепровод "Дружба": как Украине заставить действовать 18-й пакет санкций ЕСмнение

18:43

Гороскоп на сегодня 22 июля: Девам - приятное предложение, Девам - прибыль

18:36

У россиян серьезные проблемы: эксперт обратил внимание на один интересный нюанс

18:35

День Марии Магдалины: что ни в коем случае нельзя делать 22 июля

18:03

Суперголоволомка: найдите 5 отличий на картинке с девушкой с зонтиком за 45 с

17:42

Удары по Москве и Питеру: названо оружие, которое ВСУ могут использовать для атакВидео

17:23

Комары и на метр не подлетят: как защитить дом от надоедливых насекомых

17:10

Сможете ли вы найти 4 яблока за 15 секунд: чрезвычайная загадка для самых умных

16:59

Почему нельзя заливать чай кипятком: секрет идеального заваривания

16:44

Бешеный скачок за один день: в Украине резко вырос курс валют

16:39

Легенда не одного поколения: не стало звезды "Миссия невыполнима" и Бродвея

16:17

Россияне начали новое наступление: куда пытается прорваться враг

16:17

Популярный украинский певец оказался в эпицентре обстрела Киева 21 июля

16:12

После победы Усик официально отстранен от бокса: что произошло после боя

16:05

Почему бензобак у одних авто слева, а у других справа: ответ введет в ступорВидео

15:56

Суд оштрафовал директора комплекса из-за русских песен Сердючки: сумма взыскания

15:55

Жара ударит с новой силой: когда Украину накроет высокая температура воздуха

15:25

Германия усилит ПВО Украины: сколько Киев получит систем Patriot от Берлина

Реклама
15:17

Почему куры несут мелкие яйца: 4 причины и их решениеВидео

15:09

Приятный сюрприз на рынке: "второй хлеб" украинцев подешевел уже на 10%

14:58

Ефремов расстался с пятой женой после 23 лет брака: в чем причина

14:53

Новый командующий Сухопутных войск ВСУ обратился с важным заявлением - что сказал

14:40

Не только жена боксера: кем работает и на чем зарабатывает Екатерина Усик

14:20

Срезать или выкручивать: развенчан популярный миф о сборе грибовВидео

14:10

Украина масштабирует удары по РФ: Зеленский вышел с важным заявлениемВидео

13:57

Пуск двух тысяч "Шахедов" по Украине за одну атаку - Игнат эмоционально отреагировал

13:51

Почему 22 июля нельзя ругаться и много работать: какой церковный праздник

13:37

Влиял на работу НАБУ: в СБУ назвали имя нардепа, который оказался агентом РФ

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять