"Любовь неизвестной галактики": Никитюк через месяц после родов обратилась к жениху

Леся Никитюк показала, как гуляла на первом празднике сына.

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Леся Никитюк ребенок - ведущая обратилась к жениху на Дне рождения сына / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

Кратко:

Леся Никитюк организовала пращдник в честь первого месяца сына

Звезда описала свои чувства

15 июня 2025 года украинская ведущая, модель и актриса Леся Никитюк и украинский военный Дмитрий Бабчук впервые стали родителями. У пары родился сын.

15 июля Леся Ивановна организовала праздник в честь первого месяца малыша. Через несколько дней снимки с вечеринки появились в ее блоге в Instagram. Сына Никитюк не показала, но сама ведущая через месяц после родов просто сияет. В кадре она появилась в белом мини-платье и с крупным перстнем в форме пустышки.

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"Нашему мужчинке уже месяц. В моем сердце просыпается любовь неизвестной для меня галактики под названием "Ребенок". Боже, Дима, у нас есть ребенок!!!" - обратилась растроганная Леся к своему избраннику.

В комментариях ведущую и ее партнера поздравляют с первым месяцем их малыша, и отмечают, что материнство очень к лицу Лесе Никитюк.

Леся Никитюк ребенок - ведущая обратилась к жениху на Дне рождения сына / instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк ребенок - ведущая обратилась к жениху на Дне рождения сына / instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк ребенок - ведущая обратилась к жениху на Дне рождения сына / instagram.com/lesia_nikituk

Дмитрий Бабчук в ответ на обращение своей избранницы опубликовал ее фото. "Моя самая красивая женщина. И нашему маленькому дракону уже целый месяц", - написал он в своем блоге в Instagram.

Леся Никитюк ребенок - ведущая обратилась к жениху на Дне рождения сына / instagram.com/special_my_profession

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О персоне: Леся Никитюк Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

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