"Неправославное католическое поведение": В РПЦ прямо отказались подчиняться патриарху Варфоломею

Патриарх Кирилл и иерархи РПЦ / "РИА Новости"

Иерархи Русской православной церкви полагают, что вовсе не обязаны отныне подчиняться решениям, принятым представителями Вселенского (Константинопольского) патриархата.

С таким заявлением во вторник, 23 октября, выступил секретарь отдела внешних церковных связей Московского патриархата Игорь Якимчук в интервью "РБК".

"Никакой нужды подчиняться решениям Константинополя ни у Русской православной церкви, ни у какой-либо другой нет", - сказал священнослужитель.

Свои слова Якимчук аргументировал тем, что якобы полностью отсутствуют привилегии для Константинополя со стороны Вселенского собора, кроме "привилегий чести, не дающих каких-либо властных полномочий".

Кроме того, как сказал секретарь, в РПЦ считают поведение Варфоломея "неправославным католическим" и "нарушающим православную веру".

Напомним, конфликт между Вселенским патриархатом и РПЦ начался из-за стремления константинопольских иерархов предоставить томос об автокефалии Украинской церкви. Позднее патриарх Варлофомей прямо обвинил российских церковников в распространении "черной пропаганды".