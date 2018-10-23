После откола от Константинополя Москве остается лишь выстраивать свою версию православия

Митрополит Иларион (Алфеев)_РПЦ / Униан

В РПЦ Константинопольского патриарха Варфоломея назвали "раскольником". Такое заявление прозвучало из уст председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона:

Тем фактом, что Константинопольский патриарх признал раскольников, он сам присоединился к расколу. Так действуют церковные каноны. Соответственно, для нас сейчас Константинопольский патриарх является раскольником.

Такое заявление из уст представителя РПЦ – это первый шаг к реальному расколу в православии. Однако одновременно таким образом РПЦ синхронизировала свои действия со светской властью в России.

В дальнейшем отношения Константинополя и Москвы будут только ухудшаться. Я думаю, со временем РПЦ вообще может полностью разорвать какие-либо отношения и контакты с Константинополем.

Читайте такжеРоссия пережила атеизм - переживет и путинизмВ какой форме и с каким статусом будет дальше существовать в РПЦ после таких ее заявлений? Скорее всего, РПЦ будут пытаться подавать как англиканскую церковь. При этом церковь будет подчиняться их руководителю страны, возможно, монарху. В итоге, РПЦ превратится в закрытую, исключительно внутреннюю церковь России.

Как ответит Константинополь, и кем в ответ объявит главу РПЦ? Полагаю, Константинополь вряд ли будет как-то отвечать России на это, пока окончательно не разрешится ситуация в Украине.

Кроме того, в дальнейшем, когда РПЦ обособит себя от Константинополя, самоизолируется, с ней будут поддерживать отношения лишь несколько церквей – разве что Антиохийский патриархат (Сирия) и Сербский патриархат.

В принципе, большинство церквей уже определились с позицией в этом споре и считают его конфликтом исключительно между Константинополем и Москвой, потому никак не будут вмешиваться в этот процесс.

В целом, РПЦ в дальнейшем ждет еще бо́льшая маргинализация. Скорее всего, вместе с тем она получит какие-то уникальные, "льготные" условия от российской власти. А дальше РПЦ превратится в некое подобие англиканской церкви после ее конфликта с католиками. Да, это грубое историческое сравнение, но, тем не менее, думаю, что в России в ближайшей перспективе просто будут выстраивать свою версию православия.

Смирится ли Россия с потерей влияния собственной церкви в мире? Москве уже поздно думать, смирится она с эти или нет. Уже процесс запущен, и отныне Москве придется исходить из того, что есть.

Анатолий Октисюк, политический эксперт аналитического центра "Democracy House", специально для "Главреда"