Автокефалия УПЦ: Москва озвучила новое громкое обвинение против Варфоломея

Константинопольский патриарх признал раскольников, заявил глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата.
Константинопольский патриарх Варфоломей является раскольником, заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
"Тем фактом, что Константинопольский патриарх признал раскольников, он сам присоединился к расколу. Так действуют церковные каноны. Соответственно, для нас сейчас Константинопольский патриарх является раскольником", - подчеркнул он в эфире канала "Россия-24".
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Накануне стало известно о том, что Вселенский патриархат не планирует разрывать евхаристическое общение с РПЦ.
Ранее сообщалось, что в храмах РПЦ перестали молиться за Вселенского патриарха Варфоломея I, тем самым перестав находиться в единстве с Константинопольским патриархатом.
В свою очередь политолог Виктор Небоженко объяснил, как автокефалия УПЦ перекрыла движение России к империи.