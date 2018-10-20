Автокефалия УПЦ: Москва озвучила новое громкое обвинение против Варфоломея

Вселенский патриарх Варфоломей / Фото: russia.greekreporter.com

Константинопольский патриарх Варфоломей является раскольником, заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"Тем фактом, что Константинопольский патриарх признал раскольников, он сам присоединился к расколу. Так действуют церковные каноны. Соответственно, для нас сейчас Константинопольский патриарх является раскольником", - подчеркнул он в эфире канала "Россия-24".

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Накануне стало известно о том, что Вселенский патриархат не планирует разрывать евхаристическое общение с РПЦ.

Ранее сообщалось, что в храмах РПЦ перестали молиться за Вселенского патриарха Варфоломея I, тем самым перестав находиться в единстве с Константинопольским патриархатом.

В свою очередь политолог Виктор Небоженко объяснил, как автокефалия УПЦ перекрыла движение России к империи.