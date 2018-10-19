Эксперт объяснил, как автокефалия УПЦ перекрыла движение России к империи

В РФ церковь всегда была инструментом для контроля над властью, подчеркнул эксперт / Sputnik Молдова

Предоставление автокефалии Украинской православной церкви является восстановлением исторической справедливости, заявил политолог Виктор Небоженко.

По его словам, в России церковь всегда была инструментом для контроля над властью, а ситуацией с автокефалией для УПЦ в РФ воспользовались для еще одного раскола внутри Украины.

Вместе с тем Небоженко подчеркнул, что разрыв с Константинополем является большой ошибкой РПЦ. Он также предположил, что новый патриарх РПЦ будет вынужден решать вопрос очередного сближения со Вселенским Патриархатом.

Он также отметил, что решительными шагами в украинском вопросе Варфоломей резко поднял свой авторитет в православном мире.

Политолог добавил, что Москва катится к имперской форме правления из-за того, что не имеет другого способа обеспечить свое превосходство над периферией. В то же время РПЦ не сможет выполнить свою имперскую задачу после автокефалии УПЦ, поэтому предоставление Томоса изменит исторический путь России, добавил эксперт.

"России перекрыли движение к империи", - резюмировал Небоженко в интервью Ukrlife.

Напомним, ранее еще одна церковь заявила о разрыве с Константинополем из-за автокефалии УПЦ.

Напомним, ранее в УПЦ МП сделали резкое заявление из-за автокефалии УПЦ.