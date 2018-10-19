Автокефалия УПЦ: еще одна церковь заявила о разрыве с Константинополем

Еще одна церковь заявила о разрыве с Константинополем / russia.greekreporter.com

О прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом после его действий по Украине заявил Синод Русской православной церкви за рубежом.

В сообщении, размещенном на сайте Русской православной церкви за рубежом, Константинополь призвали к покаянию и заявили о том, что Вселенский Патриархат не имел "ни власти, ни права" устанавливать ставропигию своей церкви в Украине, и данное решение для РПЦЗ не будет иметь юридической силы.

В сообщении говорится о том, что РПЦЗ резко осуждает снятие анафемы с глав двух "неканонических" украинских церквей, а Вселенский патриархат обвиняется в стремлении к "единоличной и исключительной власти", присвоении себе несуществующих полномочий и искажении концепции истинного православия.

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"Незаконные действия Константинопольской Церкви никак не могут быть оправданы канонически и представляют собой тягчайшую и опасную несправедливость по отношению к традициям Православия, возмутительное пренебрежение и равнодушие к духовному благу паствы Христовой", - сказано в заявлении РПЦЗ.

Напомним, ранее в УПЦ МП сделали резкое заявление из-за автокефалии УПЦ.

Как известно, в храмах РПЦ перестали молиться за Вселенского патриарха Варфоломея I, тем самым перестав находиться в единстве с Константинопольским патриархатом.