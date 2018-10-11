СМИ узнали о снятии анафемы с патриарха Филарета и архиепископа Макария

Филарет и Макарий / spzh.news

С предстоятеля Украинской православной церкви (Киевского патриархата) патриарха Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви архиепископа Макария Вселенский патриархат снял анафему (отлучение от церковных дел − "Главред").

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты портала Оrthodoxia.info. Однако официального заявления Вселенского патриархата пока нет, поскольку члены Священного Синода до сих пор продолжает заседать.

Помимо вопроса снятия анафемы с Филарета и Макария, которых Русская православная церковь называла "раскольниками", на Синоде обсуждается вопрос предоставления томоса об автокефалии Украинской церкви.

Именно УПЦ (КП), УАПЦ, а также часть храмов УПЦ (МП) должны образовать независимую Украинскую православную церковь.

Кроме того, Синод признал незаконной аннексию Киевской Митрополии Русской церквью в 1686 году.

Об этом заявил в Facebook пресс-секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Зоря со ссылкой на источники.

"Сразу из нескольких источников поступила информация о двух ожидаемых решение Синода Вселенского Патриархата.

1. Об удовлетворении апелляции Патриарха Филарета (а также апелляции митрополита Макария).

2. О признании незаконной аннексии Киевской Митрополии Русской церквью в 1686 году", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что американский экзарх рассказал, когда официально объявят решение о томосе.