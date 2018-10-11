"Все замечательно": американский экзарх рассказал, когда официально объявят решение о Томосе

11 октября 2018, 11:30

По его словам, в решении украинского вопроса заинтересованы все стороны Синода.

Порошенко, церковь
Когда огласят Томос

Несмотря на появившиеся сообщения, что вопрос предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви якобы отложен, экзарх Вселенского патриарха, архиепископ Даниил Памфилийский прогнозирует, что официальное решение огласят еще до конца этого дня.

При этом экзарх из США считает, что это решение будет пололжительным, ведь доклад украинской стороны "был воспринят прекрасно".

"Доклад прошел замечательно, мы провели встречу с патриархом, а сегодня утром продолжаем. Надеемся, что до конца дня будет официальное сообщение… Будет еще продолжение доклада и обсуждения. Думаю, через несколько часов вы услышите результаты", – цитирует священнослужителя "Радио Свобода".

По его словам, в решении украинского вопроса заинтересованы все стороны Синода: "Было много вопросов и ответов. Так что думаю, что будет что-то положительное".

Если все же решение не примут на этом заседании Синода, то следующее пройдет с 9 по 11 ноября.

Ранее в УПЦ КП прокомментировали новость об откладывании Томоса. Также эксперты проанализировали, что мешает договориться святым отцам в вопросе Томоса для УПЦ.

Накануне сообщалось о том, что Синод Константинопольского Патриархата выслушал и принял доклады экзархов о положении в Украине, после чего официально перенес окончательное обсуждение Томоса об автокефалии Украинской Церкви.

Напомним, Украинская поместная православная церковь может получить от Вселенского патриархата долгожданный Томос об автокефалии уже 9-11 октября 2018 года.

Ранее сообщалось, что автокефалию УПЦ предоставят "по указке из США". Москва пытается заручиться поддержкой остальных Поместных Церквей, но те ссориться с Фанаром не стремятся.

В конце сентября патриарх УПЦ КП Филарет посетил Госдепартамент США. Филарет встретился с помощником государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Уэссом Митчелом.

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Новость в спецтеме:Автокефалия УПЦ: в шаге от независимости от Москвы
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