Автокефалия для УПЦ: Синод Вселенского патриархата принял неожиданное решение

Вселенский патриархат рассматривает вопрос о Томосе для УПЦ / Sputnik Молдова

Митрополит Австрийский и экзарх Венгрии Арсений (Кардамакис) заявил о том, что вопрос предоставления автокефалии Украинской православной церкви отложен.

По его словам, Синод Вселенского патриархата решил перенести решение вопроса о Томосе для УПЦ, сообщает "Немецкая волна".

Кардамакис пояснил, что Вселенский патриархат примет решение по вопросу автокефалии УПЦ тогда, когда наступит "подходящее время".

"Мы не хотели бы создавать никаких новых проблем, однако с Божьей помощью будем поступать так, чтобы все было мирно", - заявил митрополит.

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Накануне сообщалось о том, что Синод Константинопольского Патриархата выслушал и принял доклады экзархов о положении в Украине, после чего официально перенес окончательное обсуждение Томоса об автокефалии Украинской Церкви.

Напомним, Украинская поместная православная церковь может получить от Вселенского патриархата долгожданный Томос об автокефалии уже 9-11 октября 2018 года.

Ранее Филарет рассказал об избрании главы Единой Поместной Церкви. Объединительный Собор УПЦ произойдет сразу после решения Константинополя.

Как сообщалось, иерархи Антиохийской православной церкви встали на сторону РПЦ в вопросе автокефалии для УПЦ.

Грузинская церковь отрицает информацию о признании автокефалии УПЦ. В Тбилиси подчеркнули, что до оглашения официальных результатов намерены воздержаться от комментариев.

В свою очередь Болгарская православная церковь отклонила призыв Москвы по автокефалии УПЦ. Священный Синод болгарской церкви заявил, что письмо Кирилла будет отправлено на рассмотрение специальной комиссии, что является отклонением предложения российской стороны.