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На АЗС Украины подскочили цены: сколько придется заплатить водителям

Анна Косик
18 июня 2025, 12:56
54
Цены на топливо в Украине продолжают расти.
бензин, деньги
Сколько водителям придется платить на АЗС / Колаж: Главред, фото: УНИАН

Главное:

  • Все виды топлива на АЗС подорожали
  • Заметнее всего вырос в цене дизель

В Украине повысились цены на различные виды топлива на АЗС. Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

Бензин А-95 премиум по состоянию на 17 июня подорожал на 15 копеек и стоит 60,95 гривны за литр. В то же время бензин А-95 вырос в цене на 21 копейку и теперь водителям придется платить 56,49 гривны.

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Что касается бензина А-92, то его стоимость повысилась на 22 копейки за литр - до 54,23 гривен.

Заметнее всего подорожало дизельное топливо, которое теперь стоит 53,36 гривни, то есть на 30 копеек больше. В то же время наименьшая разница в стоимости автомобильного газа - всего 7 копеек. Теперь он стоит 34,23 гривны.

Цены на бензин в Украине инфографика
Цены на бензин в Украине / Инфографика: Главред

Цены на бензин в Украине - последние новости

Ранее Главред писал, что Украине не грозит топливный кризис летом 2025 года. Директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн полностью исключает такое развитие событий.

Накануне украинцев предупредили, что в июне не стоит ожидать снижения цен на топливо, ведь на их формирование влияют не только цены на нефть, но и колебания валютного курса, логистика, премии экспортеров и внутренняя экономика АЗС.

Напомним, экономист Олег Пендзин недавно рассказывал, что сейчас топливо в Украине на заправках стоит примерно столько же, сколько оно стоило в 2022 году.

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Что за ведомство Минфин?

Министерство финансов Украины - центральный орган исполнительной власти Украины, который формирует и реализует государственную финансовую и бюджетную политику, а также определяет политику в таможенной и налоговой сфере, сообщает "Википедия".

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