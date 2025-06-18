Рада приняла закон о множественном гражданстве: что важно знать

Инициатором законопроекта является президент Владимир Зеленский.

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Рада приняла закон о множественном гражданстве / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Facebook ВР

Вы узнаете:

В каких случаях допустимо множественное гражданство

Как украинец может выйти из гражданства Украины

Какова позиция в отношении гражданства РФ на оккпированных территориях

Верховная Рада приняла в целом закон 11469 о введении института множественного гражданства в Украине. За его основу проголосовали 243 депутата. Об этом 18 июня сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Законопроект имеет целью упростить получение украинского гражданства для лиц из тех стран, которые являются партнерами Украины. И речь идет не только об этнических украинцах, но и о гражданах других государств, которые хотят получить такую возможность. Исключением являются граждане стран-агрессоров, которые выступают против Украины.

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"Инициатором законопроекта является президент Зеленский", — написал нардеп в Telegram.

Гончаренко объяснил, в каких случаях, согласно закону, допустимо множественное гражданство:

в случае приобретения ребенком по рождению гражданства Украины и гражданства другого государства;

в случае приобретения ребенком, являющимся гражданином Украины, гражданства своих усыновителей-иностранцев;

в случае автоматического приобретения гражданином Украины другого гражданства в результате женитьбы на иностранце;

в случае автоматического приобретения гражданином Украины, достигшего совершеннолетия, иного гражданства в результате применения законодательства о гражданстве иностранного государства, если такой гражданин Украины не получил документ, подтверждающий наличие у него гражданства другого государства;

в случае приобретения гражданства Украины в упрощенном порядке для иностранцев, являющихся гражданами государств, входящих в перечень тех, кто может получить гражданство в упрощенном порядке;

в случае приобретения гражданином Украины гражданства государств из перечня тех, чьи граждане приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке.

Вопрос признания нескольких гражданств будет зависеть от того, является ли оно гражданством государства, внесенного в список Кабмина. При этом правительство будет формировать список по своему усмотрению.

Законопроект не определяет, как часто Кабмин может изменять перечень таких стран.

Следует отметить, что сравнительная таблица законопроекта 11469 ко второму чтению насчитывает 560 страниц. При этом профильный комитет дважды рассматривал его финальную версию – сначала 21 мая рекомендовал принять в целом, но затем поступили дополнительные предложения от руководства фракции политической партии Слуга народа и Министерства национального единства. 9 июня комитет еще раз отредактировал редакцию документа.

Финальная редакция законопроекта предусматривает, что государства, граждане которых приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке, определяются Кабмином на основании утвержденного им порядка. При определении этого списка государств Кабмин учитывает:

членство государства в Европейском Союзе;

применение государством санкций в связи с вооруженной агрессией против Украины.

Гражданин Украины, одновременно являющийся гражданином государства, включенного в список Кабмина, может выйти из гражданства Украины по его ходатайству в иностранном государстве, гражданином которого он является независимо от места его проживания.

Выход из гражданства Украины является необязательным для гражданина Украины, который получил гражданство государства, принадлежащего к списку Кабмина.

Добровольное приобретение гражданином Украины гражданства государства, которое не включено в список Кабмина, будет основанием для потери гражданства Украины.

Не считается добровольно приобретенным на временно оккупированной территории Украины гражданство РФ, в том числе если приобретение такого гражданства требовало обращения с заявлением или ходатайством, а также в случае приобретения гражданином Украины, незаконно депортированного из ВОТ, гражданства РФ, кроме случаев, когда действия такого лица направлены на пропаганду войны или публичной поддержки национальным интересам Украины в понимании Закона "О национальной безопасности Украины".

Датой прекращения гражданства Украины дата издания соответствующего указа Президента.

Двойное гражданство в Украине

Украина официально не признавала двойное гражданство. При этом законов, как-либо наказывающих за двойное гражданство, не было.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что выступает за двойное гражданство в Украине.

В сентябре 2021 года во время визита в США Зеленский пообещал украинской диаспоре в США ввести двойное гражданство.

В июне 2024 года мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет с двойным гражданством запретили пересекать границу - Украина отменила исключение относительно "проживания за границей", которое ранее позволяло определенной категории украинских мужчин выезжать из страны.

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