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Еще одной категории украинцев запретили выезжать из страны: что известно

Анна Ярославская
5 июня 2024, 11:24
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Если у украинцев есть паспорт другой страны, они прежде всего рассматриваются исключительно как граждане Украины, отметили в Госпогранслужбе.
Паспорт Украины, госграница, США
Украина запретила выезд мужчин с двойным гражданством / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОПУ

С 1 июня мужчины в возрасте от 18 до 60 лет с двойным гражданством не смогут пересечь границу - Украина отменила исключение относительно "проживания за границей", которое ранее позволяло определенной категории украинских мужчин выезжать из страны.

Как предупредило Посольство США в Украине, украинское законодательство не признает двойного гражданства. Поэтому американо-украинские лица с двойным гражданством, находясь в Украине, рассматриваются исключительно как граждане Украины, и на них распространяются права и обязанности граждан Украины. То есть в условиях военного положения в Украине мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны.

Ранее лица с двойным американо-украинским гражданством этой группы могли въезжать в Украину, а затем выезжать из нее, если они снимались с регистрации места жительства в Украине и регистрировали место жительства в США. С 1 июня это исключение было отменено.

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"Если вы находитесь в Украине и не можете покинуть страну, оставайтесь на месте и подчиняйтесь всем местным распоряжениям. Если вы в настоящее время не находитесь в Украине, мы настоятельно рекомендуем гражданам США мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые также имеют украинское гражданство или претендуют на получение украинского гражданства и не желают оставаться в Украине на неопределенный срок, воздержаться от любых поездок в Украину. Существует чрезвычайно высокий риск, что вам не позволят выехать, даже имея паспорт США", - отметили в посольстве.

Что говорят в Госпогранслужбе

Спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил: если у украинцев есть паспорт другой страны, они прежде всего рассматриваются исключительно как граждане Украины, поэтому на них распространяются национальные права и обязанности, передает LIGA.net.

"Формулировка, распространяющаеся на различных ресурсах о том, что украинцев с двойным гражданством теперь не будут выпускать из страны, мягко говоря, некорректная. В который раз могу отметить, что в Украине запрещено двойное гражданство", — сказал спикер ГПСУ.

Он обратил внимание, что подобные нормы действовали и раньше.

Демченко также рассказал, что пограничники на границе неоднократно выявляли украинцев, которые на паспортном контроле выдавали себя за иностранцев. Такие граждане всегда привлекаются к ответственности, определенной законом.

Двойное гражданство в Украине

Украина официально не признает двойное гражданство. При этом законов, как-либо наказывающих за двойное гражданство, не существует.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что выступает за двойное гражданство в Украине, а украинские парламентарии рассматривают этот вопрос.

В сентябре 2021 года во время визита в США Зеленский пообещал украинской диаспоре в США ввести двойное гражданство.

Выезд за границу - последние новости

Мужчины в возрасте до 18 и более 60 лет, а также те, которые исключены с воинского учета по состоянию здоровья и не совершали тяжкого преступления, могут выезжать из страны в соответствии с правилами. К таким мужчинам относятся лица с инвалидностью и тяжелыми инфекционными заболеваниями.

В Украине официально разрешили студентам выезжать за границу. Сделать это они смогут с целью обучения или стажировки, чтобы получить новые знания и опыт.

Ранее нардепы предлагали разрешить выезд за границу всем украинским военнообязанным мужчинам при условии перечисления денег на Вооруженные Силы Украины. Законопроект рассматривает возможность предоставить право выезда мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет при наличии определенных документов, а также открытие счета в Государственном банке с вкладом и его ежемесячным пополнением во время пребывания за границей.

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