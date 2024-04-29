Выезд мужчин за границу в мае: кто имеет право и по какому закону

Кто из мужчин может выехать за границу во время военного положения и какие основания существуют для этого по закону.

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Как законно выехать за границу во время войны? / Коллаж Главред, фото Госпогранслужба

Законопроект № 10449 предлагает внесение изменений в нормы относительно воинского учета, призыва и других аспектов военной службы и мобилизации. Его новые нормы не меняют правила пересечения границы для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, однако предоставляют сотрудникам Госпогранслужбы право проверять военно-учетные документы всех выезжающих граждан. Действующие правила выезда мужчин за границу во время действия военного положения регламентирует постановление КМУ № 57.

Кто может выезжать за границу во время войны?

Мужчины в возрасте до 18 и более 60 лет, а также те, которые исключены с воинского учета по состоянию здоровья и не совершали тяжкого преступления, могут выезжать из страны в соответствии с правилами. К таким мужчинам относятся лица с инвалидностью и тяжелыми инфекционными заболеваниями.

На данный момент военнообязанные имеют право выезда за границу по следующим основаниям:

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по состоянию здоровья;

для обучения;

если они являются госслужащими;

по семейным обстоятельствам;

по профессии;

для помощи Вооруженным силам.

Выезд за границу студентов

2 апреля Правительство приняло постановление № 366 О внесении изменения в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины, которое меняет правила пересечения границы студентами-мужчинами.

Документ предусматривает, что студенты смогут выехать за границу во время военного положения при условиях, если они:

в возрасте от 18 до 22 лет, не подлежат призыву на военную службу по мобилизации;

учатся на дневной форме в учреждениях высшего образования Украины государственной или коммунальной форм собственности и получают степень высшего образования бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления);

являются участниками образовательной академической мобильности;

едут на обучение в иностранные учебные заведения сроком на 1 семестр.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Мобилизация в Украине - последние изменения

Напомним, 23 апреля начало действовать решение МИД Украины, которое ограничивает предоставление консульских услуг для мужчин в возрасте 18-60 лет за рубежом, в частности оформление загранпаспортов и их выдачу. Как объясняется, это связано с принятием закона о мобилизации, который вступит в силу 18 мая 2024 года.

Вскоре в паспортном центре в Варшаве образовались огромные очереди сразу после того, как украинцам призывного возраста временно прекратили предоставлять консульские услуги. Мужчинам отказывали в выдаче даже готовых документов, ссылаясь на то, что "не работает система".

Как сообщал Главред, в Европейской комиссии "приняли во внимание" решение МИД Украины ограничить предоставление консульских услуг украинским мужчинам призывного возраста за рубежом. Директива по временной защите продолжает действовать независимо от пола и призывного статуса граждан.

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