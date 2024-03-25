В крупном регионе Украины мужчинам запретили приближаться к границе: что произошло

Пограничники запрет на выезд Госпогранслужба ввела ряд ограничений для мужчин в приграничной зоне с Молдовой. Речь идет о зоне в Винницкой области

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Большинству мужчин запретили приближаться ко границе в Винницкой области / Коллаж Главред, фото Госпогранслужба

Госпогранслужба в Винницкой области ввела ряд ограничений для мужчин в приграничной зоне с Молдовой. Об этом сообщается Могилев-Подольский пограничный отряд на своей странице в социальной сети Facebook.

"В полосе местности вдоль государственной границы в пределах Ярышевской, Могилев-Подольской, Ямпольской, Студенческой территориальных общин Могилев-Подольского и Тульчинского районов Винницкой области запрещен въезд лиц мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет включительно в вышеуказанную том числе с целью туризма, отдыха, рыболовства", - заявили они.

Эти ограничения распространяются на всех мужчин, кроме:

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людей, постоянно или временно проживающих или работающих в ее пределах, при наличии у них соответствующих подтверждающих документов;

люди, обучающихся в профессионально-технических или высших учебных заведениях, находящихся внутри общин, при условии наличия у них подтверждающих документов;

владельцев земельных участков, находящихся в пределах полосы, при наличии у них соответствующих подтверждающих документов;

лиц, следующих транзитом из пунктов пропуска через государственную границу в другие районы;

лиц, следующих в пункты пропуска через государственную границу с целью пересечения государственной границы, при наличии у них соответствующих подтверждающих документов;

лиц, прибывающих по приглашению и которых встречают граждане, постоянно проживающих на территории соответствующего общества и обязались нести ответственность за нарушение законодательства Украины по пограничным вопросам приглашенными лицами.

Кроме того, говорят пограничники, въезд лиц мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет в район вышеупомянутой местности с использованием районных и сельских автомобильных дорог местного значения, кроме использования для въезда и передвижения следующие автомобильные дороги:

Т-2308 маршруток "Мурованые Куриловцы - Ярышев";

М-21 сообщением "Винница - Могилев-Подольский";

Р-36 сообщением "Немиров - Могилев-Подольский";

Т-0218 сообщением "Бабчинцы - Ямполь";

Р-08 сообщением "Томашполь - Ямполь";

Т-0202 сообщением "Крыжополь - Ямполь";

Т-0225 сообщением "Песчанка - Болган";

Т-0233 сообщением "Крыжополь - Студена".

Что за ведомство Государственная пограничная служба Украины? Государственная пограничная служба Украины - правоохранительный орган специального назначения, который обеспечивает охрану государственной границы Украины и исключительной экономической зоны Украины, сообщает портал "Википедия".

Наказание для уклонистов и выезд за границу

Как сообщал Главред, 30 января Кабмин передал в Верховную Раду новую версию законопроекта о мобилизации. В нем предлагают изменить способ ограничения уклонистов. Теперь это будет делаться через суд, а не через ТЦК или военкоматы. Если гражданин в течение 10 дней не выполнил обязанность и не явился в ТЦК, его банковские счета могут арестовать, ограничить право на выезд за границу и управление транспортными средствами.

Напомним, ранее пункт о внесении уклонистов в базу должников в законопроекте о мобилизации в Украине вызвал вопросы и возмущение. Член Комитета Верховной Рады по национальной безопасности Федор Вениславский сообщил, что от этого пункта отказались.

Кроме этого, нардепы предлагали разрешить выезд за границу всем украинским военнообязанным мужчинам при условии перечисления денег на Вооруженные Силы Украины. Законопроект рассматривает возможность предоставить право выезда мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет при наличии определенных документов, а также открытие счета в Государственном банке с вкладом и его ежемесячным пополнением во время пребывания за границей.

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