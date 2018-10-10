Томос об автокефалии: стала известна дата объявления судьбоносного решения

Константинопольский синод / Православная Жизнь

Стало известно, когда проходящий в Стамбуле Синод иерархов Константинопольской церкви намерен объявить о принятии решения о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви - завтра, 11 октября.

"Пару минут назад представители Вселенского патриархата сообщили, что на сегодня заседание Священного Синода закончено. И для Украины пока нет никаких новостей", – сказала корреспондент Ольга Шилкина из Стамбула, сообщает телеканал "Прямой".

Шилкина отметила, что три четверти членов Синода - девять из двенадцати - поддерживают дарование автокефалии Украинской церкви. Поскольку решение будет приниматься по результатам голосования, то, резюмирует телеканал, Томос почти у Украины в кармане.

Напомним, Украинская поместная православная церковь может получить от Вселенского патриархата долгожданный Томос об автокефалии уже 9-11 октября 2018 года.

Ранее Филарет рассказал об избрании главы Единой Поместной Церкви. Объединительный Собор УПЦ произойдет сразу после решения Константинополя.

Как сообщалось, иерархи Антиохийской православной церкви встали на сторону РПЦ в вопросе автокефалии для УПЦ.

Грузинская церковь отрицает информацию о признании автокефалии УПЦ. В Тбилиси подчеркнули, что до оглашения официальных результатов намерены воздержаться от комментариев.

В свою очередь Болгарская православная церковь отклонила призыв Москвы по автокефалии УПЦ. Священный Синод болгарской церкви заявил, что письмо Кирилла будет отправлено на рассмотрение специальной комиссии, что является отклонением предложения российской стороны.