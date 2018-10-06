Болгарская православная церковь отклонила призыв Москвы по автокефалии УПЦ

Патриархи Кирилл (слева) и Варфоломей

Болгарская православная церковь отклонила призыв РПЦ провести переговоры по выходу УПЦ из-под влияния Москвы.

Как сообщает Reuters, российский патриарх Кирилл обратился ко всем представителям православных церквей мира с призывом обсудить ситуацию вокруг церковной жизни в Украине.

Но Священный Синод болгарской церкви заявил, что письмо Кирилла будет отправлено на рассмотрение специальной комиссии, что, как отмечает агентство, является отклонением предложения российской стороны.

Ранее сообщалось, что ТВ-реклама томоса, которую президент Петр Порошенко оплатил из собственных средств, обошлась ему в "надцать" миллионов гривен, однако точная сумма трат администрации главы государства неизвестна.

"Неправительственная организация верховенства права" обратилась в суд с требованием установить отсутствие у президента Петра Порошенко полномочий "вмешиваться в деятельность церкви".

В апреле 2018 года президент Украины Петр Порошенко написал личное письмо патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию. Синод Константинопольского патриархата 22 апреля рассмотрел прошение президента Украины и принял решение обсудить этот вопрос с церквями православного мира.

7 сентября Константинопольский патриарх Варфоломей назначил двух своих экзархов в Украине.