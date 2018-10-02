Реклама томоса обошлась Порошенко в "надцать миллионов" - АП

Президент Украины Петр Порошенко

ТВ-реклама томоса, которую президент Петр Порошенко оплатил из собственных средства, обошлась ему в "надцать" миллионов гривен, однако точная сумма трат администрации главы государства неизвестна.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу АП.

"Поскольку рекламная кампания в поддержку получения Украиной томоса еще продолжается, окончательную сумму назвать еще невозможно, но она точно будет достигать надцать миллионов", - сообщили в пресс-службе, пообещав, что траты будут отражены в соответствии с законом на сайте НАПК, а также в декларации Порошенко за 2018 год.

Ранее сообщалось, что "Неправительственная организация верховенства права" обратилась в суд с требованием установить отсутствие у президента Петра Порошенко полномочий "вмешиваться в деятельность церкви".