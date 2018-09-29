РПЦ заподозрила Порошенко в принадлежности к греко-католикам

Иларион предположил, что президент Украины - греко-католик / Митрополит Волоколамский РПЦ Иларион (Алфеев)

Иерархи Русской православной церкви заявили, что имеют определенные сомнения в том, что президент Украины Петр Порошенко - православный.

"У нас есть фотография, где президент Петр Порошенко, еще не будучи президентом, участвует в богослужении: он одет в стихарь, и это богослужение – в канонической церкви Московского патриархата, из Ионинского монастыря. Есть и другое фото, где он, будучи президентом, уже принимает причастие из рук греко-католического епископа", - заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион Алфеев.

По словам иерарха, эта фотография дает основания сомневаться в том, что Порошенко является верующим именно православной церкви.

"Поэтому мы не знаем, какую веру исповедует Порошенко, он православный или греко-католик", - заявил владыка Иларион.

Читайте также"Мракобесы в рясах": УПЦ МП готовит провокации против экзархов Константинополя - волонтерВпрочем, никаких фотографий при этом митрополит не показал.

К слову, недавно Константинопольский патриархат, готовя предоставления автокефалии православной украинской церкви, назначил экзархами (представителями) в Киеве архиепископа Памфилийского Даниила (США) и епископа Эдмонтонского Илариона (Канада).

Напомним, ранее один из иерархов православной церкви, митрополит Галльский Эммануил (Адамакис), заявил о о том, что автокефалию УПЦ предоставят только "по указке из США".