"Мракобесы в рясах": УПЦ МП готовит провокации против экзархов Константинополя - волонтер

В УПЦ МП решили добиваться своего с помощью силы

Московский патриархат в своем желании хотя бы приостановить получение Украиной автокефалии, при участии российской службы безопасности принял решение решение устроить пикеты и провокаци вблизи мест проживания экзархов Константинопольского патриархата, которые прилетели в Киев по делу Томоса.

"На 1 октября свозят из регионов и мобилизуют в Киеве своих бесноватых прихожан и спортиков (различные подконтрольные охранные фирмы)", - на своей странице в Facebook написал волонтер Роман Синицын.

При этом волонтер заявил, что в подготовке действа принимали участие "агенты ФСБ".

"Что я хочу сказать. Адреса проживания и места пребывания этих и других мракобесов в рясах известны. Вся эта гундяевская шарашкина контора сейчас трещит по швам и скоро лопнет. Но напоследок они решили еще побрыкаться, с титушней, оружием и Читайте такжеПоместные церкви не осуждают автокефалию для Украинской церкви - документкровопролитием", - написал Синицын.

К слову, недавно Константинопольский патриархат, готовя предоставления автокефалии православной украинской церкви, назначил экзархами (представителями) в Киеве архиепископа Памфилийского Даниила (США) и епископа Эдмонтонского Илариона (Канада).

Напомним, ранее один из иерархов православной церкви, митрополит Галльский Эммануил (Адамакис), заявил о о том, что автокефалию УПЦ предоставят только "по указке из США".