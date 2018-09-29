"До свидания, третий Рим". Жириновский спрогнозировал РФ плохую участь после томоса об автокефалии УПЦ

Владимир Жириновский / kremlin.ru

Одиозный, скандальный и эксцентричный лидер фракции "ЛДПР" в Госдуме Владимир Жириновский заявил о том, что украинский президент Петр Порошенко прав в своем утверждении по поводу того, что Москва перестанет быть "третьим Римом" после получения томоса об автокефалии УПЦ.

Политик недвусмысленно высказался в эфире одной из российских пропагандистских телепередач. Как считает Жириновский, в случае, если будет разрушено православие, Россия полностью лишится своей идеологии. Более того, лидер "ЛДПР" полагает, что агрессия РФ против Грузии в 2008-м были инициирована именно тем, что "Запад хотели поссорить православных грузин с россиянами".

Читайте такжеСБУ вызвала Жириновского на допрос"А теперь самый страшный удар — православная Украина. Оторвать православных Украины от русских. И президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Украина становится самой большой православной страной. Вы представляете, он частично прав. Потому что в Украине все приходы и церкви, храмы, монастыри были сохранены. А в основном разрушены в России руками большевиков в Кремле. Если они получают автокефалию, то они провозглашают себя уже главной православной страной и говорят уже, что Москва теперь не третий Рим", — подытожил Жириновский.

Напомним, ранее Жириновский заявлял о том, как Запад собирался "отдать Украине четыре области РФ".