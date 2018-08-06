«Это подарок»: Жириновский рассказал, как Запад собрался отдать Украине 4 области РФ. Видео

Жириновский рассказал, какие города РФ Запад отдаст Украине.

Не только Россия оккупирует украинские территории – оказывается, и саму Российскую Федерацию в скором времени ждет потеря территорий в пользу стран-соседок.

В частности, согласно новому плану Запада, Украина получит четыре областных города РФ (вероятно, вместе с самими областями) – лишившись при этом Львова (его Запад дарит Польше). Об этом в эфире российского телеканала заявил одиозный российский политик Владимир Жириновский.

Читайте такжеСША и Россия готовятся уничтожить ЕвросоюзВсе это – часть большого плана Запада по развалу Российской Федерации, пояснил Жириновский. Первый этап – развал Советского Союза – Запад уже успешно осуществил. Теперь на очереди реализация второго этапа.

«Теперь остался «хьюстонский проект». Это о чем? Разделить нынешнюю Россию, вот сегодняшнюю. Допустим, финнам разрешить Карелию забрать, японцам — Курилы, эстонцам — часть Псковской области, Польша Львов заберет», – перечислил политик.

И добавил: «Украине уже подарок готов. Им (написано прямо в тексте) разрешается забрать Белгород, Курск, Орел и Брянск. Вот им это подарок».

Кто заберет аннексированный Россией Крым и оккупированный ею Донбасс – российский парламентарий не уточнил.

При этом он призвал не считать его заявление теорией заговора, так как речь, по его утверждению, идет о «реальной политике».

Ранее депутат латвийского сейма Александр Кирштейнс предложил раздробить Россию на несколько "малых стран" для обеспечения "спокойствия Европы". "Только тогда, когда Россия распадется на малые страны по этническому составу, военные конфликты закончатся, а в Европе установится мир на многие годы", – заявил он.

В ответ в российской Госдуме призвали не обращать внимание на это предложение раздробить Россию. "Нам не надо обращать внимание на чужих идиотов, у нас своих хватает. В конце концов, это право любой страны — иметь сумасшедшего депутата", — заявил другой одиозный депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.