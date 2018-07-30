"У нас своих идиотов хватает": в Госдуме РФ прокомментировали предложение Латвии раздробить Россию

В российской Госдуме призвали не обращать внимание на предложение депутата латвийского сейма Александра Кирштейнса раздробить Россию на несколько "малых стран" для обеспечения "спокойствия Европы".

"Нам не надо обращать внимание на чужих идиотов, у нас своих хватает. В конце концов, это право любой страны — иметь сумасшедшего депутата", — заявил депутат Госдумы РФ Виталий Милонов, пишет Telegram-канал "Подводная лодка".

Отметим, что сам Милонов также славится своими скандальными высказываниями. В частности, он охарактеризовал победительницу Евровидения-2018 Нетту Барзилай как "нечто квакающее", а Ольгу Бузову назвал "рептилоидом".

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Выступая по поводу "антигейского" закона, Милонов в свое время заявил, что "как практик" знает, в каких отношениях находятся между собой гомосексуалисты и педофилы.

Как сообщалось, в конце июня президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что ее страна должна быть готовой к нападению со стороны России. "Если мы покажем, что можем и хотим защищаться, то никто на нас не нападет. Мы должны быть готовы - мысленно, политически, технологически, сердцем и душой", - сказала Грибаускайте, отметив, что российские войска у границ со странами Балтии и Польши "в 10 раз превосходят силы НАТО".