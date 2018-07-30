В Латвии предложили раздробить Россию на несколько "малых стран"

Депутат латвийского сейма Александр Кирштейнс предложил раздробить Россию на несколько "малых стран" для обеспечение "спокойствия Европы".

"Только тогда, когда Россия распадется на малые страны по этническому составу, военные конфликты закончатся, а в Европе установится мир на многие годы", - написал Кирштейнс в Twitter.

Таким заявлением латвийский политик прокомментировал пост в Twitter, прсвященный скончавшемуся накануне писателю Владимиру Войновичу, который предложил экстремистский вариант гимна Советского Союза.

Позднее в Госдуме РФ прокомментировали предложение Латвии раздробить Россию.

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что санкции США против России не работают и анонсировал подготовку нового санкционного законопроекта.

"Отдам должное президенту Трампу за более жесткую позицию в отношении России чем была у Обамы, - заявил Грэм. - Армия в Украине, высылка дипломатов, введение более жестких санкций".

В конце июня президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что ее страна должна быть готовой к нападению со стороны России. "Если мы покажем, что можем и хотим защищаться, то никто на нас не нападет. Мы должны быть готовы - мысленно, политически, технологически, сердцем и душой", - сказала Грибаускайте, отметив, что российские войска у границ со странами Балтии и Польши "в 10 раз превосходят силы НАТО".