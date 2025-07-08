У Ольги Мартыновской новый роман: шеф показала своего избранника

Сердце харизматичной судьи Мастер Шеф теперь не свободно.

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Ольга Мартыновская в отношениях/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/olga_martynovska

Кратко:

С кем встречается Ольга Мартеновская

Где их "застукали" с партнером

Украинская известная судья шоу МастерШеф Ольга Мартыновская больше не одинока.

Как сообщает ТСН, звезду украинской гастрономии подловили на концерте популярного украинского певца Дмитрий Монатика с новым бойфрендом.

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Им оказался ресторатор Руслан Шибаев. Сообщается, что бизнесмен владеет несколькими заведениями в сердце Киева. Ранее мужчина уже был в браке, в котором родились дети, но сейчас находится в статусе разведенного.

Ольга Мартыновская засветила бойфренда / Фото Instagram/olga_martynovska

Журналистам также удалось подсмотреть за поведением рестораторов. Так, Мартыновская и Шибаев не скрывали своих чувств и вели себя как настоящие влюбленные. Они обнимались, целовались и вели себя вполне свободно.

Ольга Мартыновская засветила бойфренда / Фото Instagram/olga_martynovska

Также, Мартыновскую можно часто заметить в списке приглашенных звездных кулинаров на различных событиях, которые Шибаев проводит в собственных заведениях.

Ольга Мартыновская с бойфрендом / Фото ТСН

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Напомним, ранее о предательстве своего мужа с подругой также рассказала другая судья кулинарного шоу Татьяна Литвинова. По словам телеведущей, она действительно любила своего мужа, который в то время работал на государственной службе и носил форму.

анее также украинская журналистка и ведущая телеканала 1+1 Маричка Падалко и жена журналиста Егора Соболева, который защищает Украину с первых дней российского полномасштабного вторжения, рассказала о том, как изменился ее муж за время службы.

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Что такое МастерШеф? МастерШеф - кулинарное реалити-шоу, появившееся в августе 2011 года на телеканале СТБ, украинская адаптация шоу MasterChef. В рамках проекта 20 человек соревнуются в своих кулинарных способностях. Победитель получает денежный приз и право учиться в престижной французской кулинарной школе Le Cordon Bleu, сообщает Википедия.

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