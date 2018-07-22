Порошенко призвал молиться для получения Томоса по автокефалии УПЦ

Президент Петр Порошенко заявил, что получение украинской церковью автокефалии является вопросом национальной безопасности, поэтому необходимо молиться для положительного результата для нашей страны.

"Автокефалия - это вопрос нашей независимости и нашей национальной безопасности. Поэтому и оказывают такое яростное сопротивление Москва и ее пятая колонна в Украине. Мы не должны считать, что Томос у нас в кармане. Мы должны молиться и бороться для его получения", - написал Порошенко в Twitter.

Напомним, президент Петр Порошенко сообщал, что Вселенский Патриархат начинает процедуры, необходимые для получения УПЦ автокефалии. Ранее Верховная Рада поддержала обращение главы государства к Вселенскому Патриарху Варфоломею об автокефалии УПЦ.

Позже предстоятель Украинской православной церкви Киевского Патриархата Святейший патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил, что Вселенский патриарх Варфоломей предоставит автокефалию УПЦ уже в этом году.