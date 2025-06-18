Именинник в одиночестве: Максим Галкин опубликовал эмоциональное фото

Кратко:
- У Максима Галкина День рождения
- С праздником он поздравил себя сам
Сегодня российский комик, шоумен и иностранный агент Максим Галкин празднует 49-летие. Он не стал дожидаться поздравлений, а со всей скромностью поздравил себя с праздником сам.
В своем блоге в Instagram Галкин опубликовал красивый фотопортрет. На нем он открыто смотрит в камеру и загадочно улыбается. Снимок именинник проиллюстрировал эмодзи восхода солнца, праздничной мишуры и шампанского.
Внимательные поклонники могут разглядеть на безымянном пальце Максима Галкина обручальное кольцо - простой ободок из белого металла, который комик (судя по следу на пальце) носит, не снимая.
В комментариях именинника поздравляют с Днем рождения и желают ему и его семье всяческих земных благ.
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Максим Галкин - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что после одного из своих выступлений Максим Галкин публично вступил в перепалку с поклонницей, которая решила выразить свое недовольство.
На другом концерте Максим Галкин перепел известный хит Степана Гиги и признался на украинском языке, кто помогает ему совершенствовать его навыки в соловьиной.
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Кто такой Максим Галкин
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
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