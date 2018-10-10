Пока без Томоса: второй день Синода Вселенского Патриархата закончился

Пока Синод не пришел к какому-либо решению / Православная Жизнь

Синод Константинопольского Патриархата выслушал и принял доклады экзархов о положении в Украине, после чего официально перенес окончательное обсуждение Томоса об автокефалии Украинской Церкви на 11 октября.

В настоящее время заседание завершено и его участники покинули зал заседаний, сообщает с места событий "Credo.Press".

По данным источников из Синода, на нынешнем заседании, несмотря на подавляющий перевес сторонников дарования Украине автокефалии, Синод ограничится только заявлением в ее поддержку.

Принятие же окончательного решения Синод может перенести на следующее, ноябрьское заседание - при условии, что не появятся факторы, ускоряющие процесс.

Читайте также"Беззубая и всем надоевшая": эксперт объяснил, почему Москва уже не сможет остановить получение УПЦ автокефалииНапомним, Украинская поместная православная церковь может получить от Вселенского патриархата долгожданный Томос об автокефалии уже 9-11 октября 2018 года.

Ранее Филарет рассказал об избрании главы Единой Поместной Церкви. Объединительный Собор УПЦ произойдет сразу после решения Константинополя.

Как сообщалось, иерархи Антиохийской православной церкви встали на сторону РПЦ в вопросе автокефалии для УПЦ.

Грузинская церковь отрицает информацию о признании автокефалии УПЦ. В Тбилиси подчеркнули, что до оглашения официальных результатов намерены воздержаться от комментариев.

В свою очередь Болгарская православная церковь отклонила призыв Москвы по автокефалии УПЦ. Священный Синод болгарской церкви заявил, что письмо Кирилла будет отправлено на рассмотрение специальной комиссии, что является отклонением предложения российской стороны.