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Новые правила мобилизации в Украине: чего хочет Запад и кого призовут первыми

Юрий Берендий
17 июня 2025, 14:29
283
Украина оказалась перед выбором между усилением мобилизации и требованиями партнеров, которые ставят мобилизацию с 18 лет условием усиления санкций против РФ.
Новые правила мобилизации в Украине: чего хочет Запад и кого призовут первыми
Будет ли усиление мобилизации в Украине на фоне требований Запада и наступления РФ / Коллаж: Главред

О чем говорится в материале:

  • Согласится ли Украина на мобилизацию с 18 лет
  • Что означает позиция Запада по усилению мобилизации в Украине
  • Кого мобилизуют в Украине в первую очередь

Страны Запада отказываются ввести новые санкции против России. Одной из причин такого шага со стороны стран-союзников президент Владимир Зеленский назвал отказ Украины от усиления мобилизации, которая бы предусматривала призыв в армию не с 25, а с 18 лет.

Главред выяснил, стоит ли ждать снижения мобилизационного возраста в Украине и будет ли усиливаться мобилизация на фоне нового наступления РФ.

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Страны Запада требуют от Украины снизить мобилизационный возраст

Президент Владимир Зеленский в интервью венгерскому изданию Válasz Online объяснил, что одним из аргументов западных партнеров против усиления санкций против России является отсутствие мобилизации в Украине с 18 лет.

По его словам, государство не привлекало к службе молодежь в возрасте 18-24 года, а взамен предложило им возможность проходить службу по годовым контрактам.

мобилизация, контракт 18-24 Инфографика
Контракт 18-24 - главные условия / Инфографика: Главред

Зеленский подчеркнул, что хоть ранее публично этот вопрос не комментировал, но считает нецелесообразным мобилизовать юношей с 18 лет, как это предлагали некоторые мировые лидеры. По его убеждению, пример операции "Паутина" доказал, что решающее значение в войне имеют не численность военных, а современное вооружение, технологии, финансирование и политическое давление.

Также президент подчеркнул, что санкционная политика должна быть направлена прежде всего на перекрытие финансовых потоков, которые Россия использует для ведения войны.

"Однако, когда дело доходит до санкций, как западные партнеры перечисляют причины, по которым они решили их не вводить, они включают то, что Украина не мобилизовала людей в возрасте от 18 лет и старше", - сказал президент.

Новые правила мобилизации в Украине: чего хочет Запад и кого призовут первыми
Владимир Зеленский / Фото: x.com/ZelenskyyUa

Президент Владимир Зеленский отметил, что молодым украинцам в возрасте 18-24 лет предоставили возможность добровольно поступить на службу, в соответствии с действующим законодательством и с учетом ожиданий международных партнеров.

В то же время он подчеркнул, что сейчас на передовой воюют тысячи украинцев, которые не имеют достаточного количества оружия.

Согласится ли Украина на мобилизацию с 18 лет

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Владимир Зеленский не пойдет на снижение призывного возраста до 18 лет в обмен на новые санкции Запада против России.

"Президент категорически настаивает на невозможности реализации такого сценария, то есть уменьшения существенного сроков мобилизации до 18 лет. Это точно президент не будет реализовывать", - подчеркнул Подоляк в комментарии РБК-Украина.

Смотрите видео заявления Подоляка о снижении мобилизационного возраста:

Новые правила мобилизации в Украине: чего хочет Запад и кого призовут первыми
/ Фото: скриншот

Он считает подобные требования со стороны партнеров странными, ведь санкционная политика не имеет отношения к призывному возрасту в Украине. Подоляк напомнил, что для эффективной борьбы с Россией нужен не только масштаб мобилизации, но и нестандартные подходы, именно по этому пути идет Украина.

Также он отметил, что в случае усиления санкций Россия потеряет значительную часть финансирования, что ограничит ее возможности проводить мобилизацию, а следовательно - уменьшит количество ее военных на фронте.

По словам Подоляка, нежелание некоторых европейских стран вводить жесткие санкции может быть связано со стремлением сохранить доходы от теневых бизнес-связей с РФ.

санкции
Санкции против РФ / Инфографика: Главред

Что означает позиция Запада по усилению мобилизации в Украине

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач в интервью Главреду отметил, что заявление об отсутствии мобилизации 18-24-летних скорее свидетельствует о недостаточной осведомленности части политиков, как в Европе, так и в США. По его словам, такая позиция демонстрирует непонимание реального хода войны, ведь проблема не в возрасте военных на фронте, а в других факторах.

"Этот аргумент просто используют как удобный повод для того, чтобы сдерживать помощь, торговаться, оправдывать собственную позицию - иногда из морально-этических соображений. Мол, в Украине тоже "не все правильно". Да, не все правильно - но точно не в этом вопросе. Это не является основанием для задержки военной помощи. Целью должно быть хотя бы достаточно вооружить тех, кто уже есть в армии", - указывает он.

Горбач предположил, что подобные тезисы являются скорее элементом политической риторики в общении с Киевом, за которыми кроется нежелание действительно усилить поддержку Украины, как в объемах, так и в оперативности ее предоставления.

Сможет ли снижение мобилизационного возраста повлиять на ситуацию на фронте

В интервью Главреду дипломат, бывший министр иностранных дел Украины и глава Центра исследований России Владимир Огрызко отметил, что для введения санкций против РФ прежде всего нужно наличие политической воли.

"Конечно, всегда можно найти тысячу и одну причину, чтобы не принять то или иное решение. Вспомните: 12 мая, если не ошибаюсь, должны были быть введены жесткие санкции против России со стороны ЕС. Вопрос: а где они? Их нет. А почему? Потому что снова нашли основание сказать: "Давайте еще раз посоветуемся с Трампом. Давайте спросим, будет ли он к этому участвовать"", - отметил он.

мобилизация инфографика
Закон о мобилизации в Украине / Инфографика: Главред

Комментируя вопрос снижения призывного возраста, Владимир Огрызко отметил, что такой подход возможен, но не является ключевым. По его словам, украинские военные в своих обращениях прежде всего просят не больше людей, а современное вооружение и технику.

"Мы же видим эти обращения командиров: "Дорогие друзья, кто сколько может - по гривне, по 10, - потому что нам надо купить внедорожник, дроны и так далее". Это свидетельствует о том, что ключевой дефицит - это не люди, а вооружение. И сейчас идти по пути "стена на стену" - это, по моему мнению, неправильно. Что бы мы ни делали, у России людей будет больше, потому что она минимум втрое больше Украины по численности населения", - сказал он.

Он подчеркнул, что победа зависит не от количества мобилизованных, а от наличия передовых технологий и вооружений. Именно над этим, по словам дипломата, должны сосредоточиться западные партнеры Украины, вместо того, чтобы руководствоваться устаревшей логикой массовой мобилизации, присущей Первой и Второй мировым войнам.

"Сломать хребет российской армии можно только благодаря новейшим военным технологиям. И сейчас как никогда важна масштабная военная поддержка со стороны наших союзников", - подчеркнул Огрызко.

Стоит ли ждать усиления мобилизации на фоне наступления РФ

После открытия Россией нового фронта на севере Сумщины и заявления президента Владимира Зеленского об угрозе захвата Одессы, не исключено, что в Украине могут произойти изменения в темпах мобилизации. Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

"Если мы говорим о тотальной или масштабной мобилизации в Украине, то должны понимать, что она должна быть потенциальной реакцией на вызовы, которые демонстрирует или готовит армия РФ. Если бы были предпосылки тотальной мобилизации в России или увеличение линии фронта еще на 1 тыс. км", - говорит Тимочко.

Он акцентировал, что сейчас чрезвычайно важно не только продолжать мобилизацию в ее нынешнем формате, но и сосредоточиться на общей военной подготовке населения. По словам Тимочко, украинцы должны понимать основы обращения с оружием, а базовая военная подготовка, в частности среди молодежи в возрасте от 18 до 25 лет, должна быть максимально эффективной.

В то же время Иван Тимочко напомнил, что в первые дни полномасштабного вторжения в 2022 году в воинские части и территориальные центры комплектования выстраивались очереди желающих стать в ряды обороны.

Степени пригодности к военной службе, мобилизация
Степени пригодности к военной службе / Инфографика: Главред

По его словам, именно резервисты тогда первыми пополнили армию люди, которые были подготовлены, имели опыт и четкое понимание своих действий.

Тимочко также отметил, что нынешняя линия фронта не является постоянной, она может измениться, и в зависимости от ее длины будет расти потребность в личном составе.

Кого мобилизуют в Украине в первую очередь

В ответ на запрос Украинской правды Генеральный штаб объяснил, что мобилизационные планы формируются в соответствии с реальными потребностями конкретных воинских частей. При этом учитываются боевые потери, назначение подразделений, их укомплектованность и ситуация на фронте.

"Формирование задач базируется на потребностях конкретных воинских частей с учетом их функционального назначения, потерь, комплектности и оперативной обстановки. Планирование мобилизационных задач осуществляется высшим военно-управленческим органом - Генеральным штабом ВСУ", - говорится в документе.

В командовании Сухопутных войск добавили, что планирование мобилизации осуществляется на основе данных системы "Оберег", которая показывает количество военнообязанных в каждом регионе. Это позволяет ТЦК получать задачи, соотнесенные с реальными человеческими ресурсами, имеющимися в соответствующей местности.

Механизм реализации выглядит так: Генштаб определяет общую потребность в личном составе, областные ТЦК получают мобилизационные планы и передают их на районы, а районные ТЦК занимаются формированием персональных списков, вызовами, вручением повесток и оповещением.

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