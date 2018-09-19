Патриарх УПЦ КП Филарет посетил Госдепартамент США

Филарет и Митчелл обсудили многие важные вопросы

Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет в среду, 19 сентября, побывал с визитом в Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки.

Филарет встретился с помощником государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Уэссом Митчелом. В ходе встречи они обсудили "вопрос поддержки Украины в обеспечении свободы, демократии, свободного исповедания веры, отстаивании территориальной целостности, а также значение для национальной безопасности Украины возникновения признанной Вселенским Православием независимой единой поместной Православной Церкви", сообщает пресс-служба УПЦ КП.

"Предстоятеля сопровождали митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий, член Высшего церковного совета Читайте такжеАвтокефалию УПЦ могут рассматривать одновременно со снятием анафемы с Филарета - СМИУПЦ Киевского Патриархата протоиерей Александр Трофимлюк и глава управы прихода святого апостола Андрея Первозванного г. Блумингдейл Иван Яресько", – отмечается в сообщении.

Накануне состоялся Синод РПЦ, решивший, что в храмах Московского патриархата прекращается молитвенное поминовение патриарха Константинопольского Варфоломея за божественной литургией.

Ранее Вселенский патриархат одобрил назначение своих экзархов (представителей). Константинополь в Киеве будут представлять архиепископ Даниэль Памфилон из Соединенных Штатов и епископ Иларион из Эдмонтона (Канада).

В ответ в РПЦ пригрозили Варфоломею ответом за назначение своих представителей в Киеве.

Кроме того, в РПЦ обвинили Константинопольский патриархат в "грубейшем попрании церковных канонов".

Как известно, Константинополь опубликовал исторические документы об автокефалии УПЦ с подписью Онуфрия.