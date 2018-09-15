Разрыв с Константинополем: у Филарета обвинили РПЦ в попытке удержать светскую власть

Патриарх Филарет / youtube.com

Прекращение молитвенного поминовения одним Предстоятелем Церкви другого Предстоятеля Церкви и разрыв евхаристического общения между иерархами может быть оправдан серьезными нарушениями богословского характера (проповедь и распространение ереси или иного лжеучения), однако вопросы церковно-административного характера (назначение представителей Вселенского Патриарха), должны решаться на церковно-административном уровне.

Как говорится в заявлении пресс-центра УПЦ КП, Московский Патриархат фактически приравнял внешнюю, мирскую сторону жизни Церкви, к сущностной, таинственной стороне, приравнял вопрос руководящих прав и власти иерархов - к единству во Христе. То есть пытается удержать светскую власть под видом священнодействия.

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УПЦ КП отмечает, что, хотя в Московском Патриархате считают Украину "своей канонической территорией", вселенский патриарх никогда никому не передавал своих канонических прав касательно Киевской Митрополии. Присвоение в 17 веке РПЦ власти над церковью в Украине произошло не по предписанию канонических правил и является недействительным.

"Известно и очевидно также, что первый канонически признанный Вселенским Православием Предстоятель Московского Патриархата был поставлен Константинопольским Патриархом Иеремией II в конце XVI в., то есть более чем на шесть столетий позже времени образования Киевской Митрополии", - говорится в документе.

При этом ссылки руководителей РПЦ на то, что назначение экзархов Вселенского Патриархата нарушает каноническую территорию Московского Патриархата являются безосновательными, подчеркнули в Киевском Патриархате.

"Теперь все упомянутые архиереи, духовенство, монахи и монахини и миряне должны осознать: оставаясь далее под властью Московского патриарха они вместе с ним разрывают молитвенное и евхаристическое единение со Вселенским Патриархом", - добавили в УПЦ КП.

Накануне состоялся Синод РПЦ, решивший, что в храмах Московского патриархата прекращается молитвенное поминовение патриарха Константинопольского Варфоломея за божественной литургией.

Ранее Вселенский патриархат одобрил назначение своих экзархов (представителей). Константинополь в Киеве будут представлять архиепископ Даниэль Памфилон из Соединенных Штатов и епископ Иларион из Эдмонтона (Канада).

В ответ в РПЦ пригрозили Варфоломею ответом за назначение своих представителей в Киеве.

Кроме того, в РПЦ обвинили Константинопольский патриархат в "грубейшем попрании церковных канонов".

Как известно, Константинополь опубликовал исторические документы об автокефалии УПЦ с подписью Онуфрия.