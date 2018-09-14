Варфоломею развязали руки: эксперты назвали последствия демарша РПЦ

14 сентября 2018, 20:48

Евхаристическое общение между церквами не прерывается.

Кирилл и Варфоломей
Кирилл и Варфоломей "побили горшки" из-за УПЦ. Но еще не все / РПЦ

Эксперты объяснили, что означает прекращение упоминания патриарха Варфоломея в молитвах. Такое решение было принято в ходе сегодняшнего Синода в Москве.

Почему патриарха Вармоломея не будут упоминать в молитвах

О причине догадаться несложно – это нашумевший "украинский вопрос", то есть предоставление автокефалии УПЦ.

В Москве этого и не скрывают. Ранее РПЦ уже пообещала разорвать отношения с Константинопольским патриархатом в случае, если УПЦ получит автокефалию. И сегодня они в очередной раз повторили угрозы.

Как заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион после Синода, если Константинополь продолжит "антиканоническую деятельности" на территории УПЦ, то Московский патриархат вынужден будет "полностью разорвать евхаристическое (совместное причастие) общение с Константинопольским". 

При этом всю вину там, разумеется, возлагают "лично на патриарха Константинопольского Варфоломея и поддерживающих его архиереев", пишут "Ведомости".

Это уже разрыв отношений между Константинополем и МПЦ?

Нет. Точнее, неполный. Этот шаг не означает разрыва молитвенного общения между патриархатами.

Официальная версия Москвы звучит следующим образом:

"Евхаристическое общение (то есть возможность совместного богослужения двумя епископами или священниками – ред.) между церквами не прерывается. Это решение пока что не лишает возможности клириков Константинопольского патриархата и Русской православной церкви совершать совместные богослужения", – такое пояснение дал пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков.

Читайте такжеКонстантинополь опубликовал исторические документы об автокефалии УПЦ с подписью ОнуфрияА Telegram-канал "Церквач" объясняет попроще:

"Почему (речь не идет разрыве. – ред.)? Да потому что добрая половина благодетелей РПЦ за духовным окормлением привыкли ездить на Афон, который находится под прямым управлением Варфоломея. Ну как им запретишь туда ездить?"

Также РПЦ приостанавливает участие во всех структурах, где председательствуют или сопредседательствуют представители Константинополя. "После демонстративного неучастия во Всеправославном соборе на Крите это уже не выглядит никакой сенсацией", – отмечает Telegram-канал.

Варфоломея не упоминают в молитвах: чем это грозит и кому

По сути, своим сегодняшним решение РПЦ окончательно развязала патриарху Варфоломею руки в вопросе предоставления автокефалии УПЦ, отмечают эксперты.

"Патриарх Кирилл прекратил поминовение патриарха Варфоломея. Будто тот спит и видит, чтобы Кирилл его поминал. Без Кирилла и компании Варфоломею будет намного проще решать поставленные задачи", – пишет "Церквач".

И резюмирует: "В общем, итоги предсказуемы: руководство РПЦ решило демонстративно обижаться, параллельно пытаясь выправить ситуацию при помощи российской власти".

Что дальше?

РПЦ предлагает собрать всеправославный собор по ситуации с возможным предоставлением автокефалии "раскольническому Киевскому патриархату" со стороны Константинополя. 

Но шансы добиться своего у РПЦ невелики. Как сообщалось, автокефалию УПЦ предоставят "по указке из США". Москва пытается заручиться поддержкой остальных Поместных Церквей, но те ссориться с Фанаром не стремятся.

Ранее в УПЦ КП рассказали, кто должен возглавить украинскую церковь после томоса об автокефалии. По теме предельно конкретно высказался спикер УПЦ (КП) архиепископ Евстратий (Зоря).

Напомним, всего за сутки сразу несколько близких к Кремлю телеграм-каналов опубликовали компромат сначала на митрополита Илариона (Алфеева), а затем и на патриарха Кирилла. Отмечается, что на первый взгляд эти инсайды выглядят как информационная атака – учитывая проблемный для России вопрос автокефалии для Украинской православной Церкви и конфликт с Вселенским Патриархатом.

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Новость в спецтеме:Автокефалия УПЦ: в шаге от независимости от Москвы
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