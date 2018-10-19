"Живые трупы": у Онуфрия отличились скандальным заявлением из-за автокефалии УПЦ

В УПЦ МП прокомментировали Томос для Украины / Sputnik Молдова

Снятие анафемы с патриарха УПЦ КП Филарета и митрополита УАПЦ Макария и признание Константинополем каноничными всех совершенных ими таинств, является "признанием трупа живым".

"Ничего не поменялось. Что сделал Константинополь? Он хочет признать труп живым. Давайте соберем научное сообщество, президент издаст указ, Верховная рада - закон, Академия наук напишет, что этот столб - живой. Он от этого станет живым? Вот что произошло", - заявил митрополит Запорожский и Мелитопольский (УПЦ МП) Лука.

При этом решение синода Константинопольского патриархата он назвал "бумажкой", которая не дает права отпевать всех и вся, а последователи УПЦ КП и УАПЦ, по его мнению, являются "безблагодатными людьми, живыми трупами, лишенные божественной благодати", сообщает ВВС.

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Он также добавил, что если после 11 октября кто-то будет крещен в Константинопольской церкви, для него это человек будет не крещеным.

Напомним, Вселенский Патриархат признал незаконной аннексию Киевской Митрополии русской церковью и снял анафему с патриарха Филарета и митрополита УАПЦ Макария.

В ответ в РПЦ пригрозили "решительными и жесткими" действиями из-за решений Константинополя.

Кроме того, УПЦ МП выступила с крайне резким заявлением из-за решений Вселенского Патриархатаи и предложила наложить анафему на Вселенского патриарха Варфоломея.

Позднее стало известно о том, что в храмах РПЦ перестали молиться за Вселенского патриарха Варфоломея I, тем самым перестав находиться в единстве с Константинопольским патриархатом.