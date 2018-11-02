В Константинополе рассказали, как будет называться церковь в Украине

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Новая церковь в Украине будет называться "Православная церковь в Украине".

Об этом заявил представитель Константинопольского патриархата, архиепископ Телмисский Иов в интервью "Би-би-си".

"Не "Украинская православная церковь" потому что церковь является единой. Она принадлежит Христу, а не какой-либо нации или государству", - сказал он.

Ранее сообщалось, что духовенство Харьковской епархии подтвердило свою верность Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

В конце октября глава УПЦ Киевского патриахата (КП) Филарет заявил, что УПЦ МП должна сменить свое название.

17 апреля 2018 года Петр Порошенко сообщил о намерении обратиться к Константинопольскому патриарху с призывом издать томос о единой поместной православной церкви в Украине. Верховная Рада поддержала обращение 268 голосами. 22 апреля Синод Вселенского патриархата в Константинополе рассмотрел прошение.

7 сентября Константинопольский патриархат назначил двух экзархов (представителей) в Киев в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине. Ими стали архиепископ Памфилийский Даниил (США) и епископ Эдмонтонский Иларион (Канада).

В октябре РПЦ заявила о прекращении церковных отношений с Константинополем "в связи с посягательством Константинопольского патриархата на каноническую территорию Русской церкви".