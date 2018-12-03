Парубий предложил отдать новой украинской церкви Софийский собор

Софийский собор в Киеве / Wikimedia

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий предложил обсудить возможность передачи собора cвятой Софии в Киеве для служения новой украинской церкви.

Об этом Парубий заявил на заседании согласительного совета парламента в понедельник, 3 декабря.

"Нам нужно начать дискуссию, как будет работать и действовать украинская поместная церковь после получения томоса. В этой дискуссии я предлагаю обсудить, чтобы для служения мог использоваться собор святой Софии в Киеве как самый важный и ключевой собор украинского православия", - сказал он.

Софийский собор входит в состав заповедника "София Киевская". Он является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и находится в управлении Минкульта.

Напомним, 16 октября представитель Петра Порошенко в парламенте Ирина Луценко сообщила, что президент намерен предложить Верховной Раде передать Андреевскую церковь в Киеве в постоянное пользование Вселенского патриархата.

Сам Порошенко заявил, что решение о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриарху согласовано с церковными иерархами и ускорит получение томоса об автокефалии УПЦ.

"Для того, чтобы у Церкви-Матери, Вселенского патриарха была церковь, где он сможет молиться, где будут проходить богослужения Вселенского патриархата, по согласованию с церковными иерархами было принято это решение, и я собираюсь инициировать этот вопрос в парламенте", - сказал Порошенко.

В четверг, 18 октября, Верховная Рада одобрила президентский законопроект (№9208) "Об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская", а 7 ноября закон подписал глава государства.