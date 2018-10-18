Рада одобрила законопроект о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриархату

В Украине Вселенскому Патриарху сделали крупный подарок / Фото: russia.greekreporter.com

В четверг, 18 октября, Верховная Рада Украины одобрила в целом президентский законопроект (№9208) "Об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская".

Такое решение поддержали 237 народных депутатов на пленарном заседании парламента.

Спикер парламента Андрей Парубий напомнил, что 11 октября в своем решении Синод Вселенского патриархат заявил о возобновлении ставропигии. По словам Парубия, Вселенский патриархат в разное время, по подсчетам историков, имел до 20 различных ставропигий на свои канонические территории Украины-Руси.

Как сказал Парубий, "тот, кто говорит, что мы сегодня отдаем Вселенской патриархии нашу государственную собственность, говорит неправду или просто повторяет московские фейки".

"Андреевская церковь остается в собственности государства", - подчеркнул Парубий.

Как заявил руководитель комитета по вопросам духовности Николай Княжицкий, передача Андреевской церкви Вселенскому патриархату не противоречит украинскому законодательству.

"Он действительно выписан в границах законодательства, он поручает Кабинету министров отдать в пользование этот памятник архитектуры, лишь в пользование, он не противоречит украинскому законодательству, но свидетельствует о политической позиции и президента Украины, и украинского парламента", - он.

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Законопроект предусматривает, что Андреевская церковь (адрес: г.Киев, Андреевский спуск, 23), которая является объектом культурного наследия и памятником архитектуры и находится государственной собственности, передается в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий.

"Использование Андреевской церкви Вселенским патриархатом осуществляется с соблюдением законодательства об охране культурного наследия", - сказано в документе.

Также проект закона предлагает внести изменения в закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях", дополнив его статьей 17-1, согласно которой передача Андреевской церкви в постоянное пользование не влечет за собой исключение ее из перечня объектов недвижимого культурного наследия Национального заповедника "София Киевская".

Согласно законопроекту, договор о передаче в постоянное пользование Андреевской церкви должен содержать такие условия: наименование культового сооружения как объекта государственной собственности, как памятника культурного наследия национального значения, условия и режим использования, сохранения, охраны и содержания в надлежащем состоянии памятника национального значения, доступа к такому памятнику в соответствии с законодательством об охране культурного наследия и т.д.

По мнению автора, передача Андреевской церкви в пользование Вселенскому патриархату будет способствовать ускорению получения Томоса – признания Всемирным Православием поместной православной церкви Украины.

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"Государство пытается всесторонне оказывать поддержку, в рамках действующего законодательства, этому процессу и создать достойные условия для осуществления своих важнейших представительно-коммуникативных функций экзархами Вселенского патриархата. Полноценное же функционирование этого представительства, среди прочего, требует также обеспечения надлежащим достойным культовым сооружением, в котором посланцы Вселенского патриархата смогут регулярно осуществлять богослужения", - сказано в пояснительной записке.

Напомним, инициатором законопроекта № 9208 об особенностях использования Андреевской церкови Национального заповедника "София Киевская" выступил президент Петр Порошенко.

Ранее представитель Порошенко в парламенте Ирина Луценко сообщила, что президент намерен предложить Верховной Раде передать Андреевскую церковь в Киеве в постоянное пользование Вселенского патриархата.