В Раде зарегистрирован законопроект о передаче Андреевской церкви патриарху Варфоломею

Петр Порошенко инициировал передачу церкви Константинополю

Законопроект № 9208 об особенностях использования Андреевской церкови Национального заповедника "София Киевская" зарегистрирован в Верховной Раде.

Этим законопроектом предполагается узаконить передачу церкви в распоряжение Вселенского патриархата, передает 112.

Инициатором законопроекта выступил президент Украины Петр Порошенко.

Ранее представитель Порошенко в парламенте Ирина Луценко сообщила, что президент намерен предложить Верховной Раде передать Андреевскую церковь в Киеве в постоянное пользование Вселенского патриархата.

"На днях будет зарегистрирован законопроект, которым президент Порошенко предлагает передать Андреевскую церковь в постоянное пользование Вселенскому патриарху как символический жест, что святой Андрей в свое время крестил Украину. Это будет символический жест единения с Матерью-Церковью", - сказала она.