Порошенко предложил передать Варфоломею Андреевскую церковь

Президент Украины Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко намерен предложить Верховной Раде передать Андреевскую церковь в Киеве в постоянное пользование Вселенского патриархата.

Об этом сообщила представитель главы государства в парламенте Ирина Луценко на заседании согласительного совета во вторник.

"На днях будет зарегистрирован законопроект, которым президент Порошенко предлагает передать Андреевскую церковь в постоянное пользование Вселенскому патриарху как символический жест, что святой Андрей в свое время крестил Украину. Это будет символический жест единения с Матерью-Церковью", - сказала она.

Сейчас Андреевская церковь является кафедральным собором Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), но принадлежит государству и входит в заповедник "София Киевская".

17 апреля 2018 года Петр Порошенко сообщил о намерении обратиться к Константинопольскому патриарху с призывом издать томос о единой поместной православной церкви в Украине. Верховная Рада поддержала обращение 268 голосами. 22 апреля Синод Вселенского патриархата в Константинополе рассмотрел прошение.

7 сентября Константинопольский патриархат назначил двух экзархов (представителей) в Киев в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине. Ими стали архиепископ Памфилийский Даниил (США) и епископ Эдмонтонский Иларион (Канада).

РПЦ считает Украину своей каноничной территорией, а церковь Московского патриархата (УПЦ МП) - единственной, которая может легитимно действовать в стране.

15 октября РПЦ заявила о прекращении церковных отношений с Константинополем "в связи с посягательством Константинопольского патриархата на каноническую территорию Русской церкви".