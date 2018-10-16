"РПЦ самоизолировалась и кофликтует": Порошенко прокомментировал недавние поступки российских церковников

Петр Порошенко / УНИАН

Украинский президент Петр Порошенко намеревается передать Андреевскую церковь, расположенное в центре Киева, для постоянного использования Вселенскому патриархату.

Соответствующее сообщение 16 октября, во вторник, озвучила постоянный представитель президента в парламенте и супруга генпрокурора Ирина Луценко, сообщает "УНИАН".

"Порошенко на днях зарегистрирует законопроект, по которому планируется передать Андреевскую церковь в постоянное пользование Вселенскому патриархату. Это будет как символистический жест того, что святой Андрей в свое время крестил Украину. Это будет жест единения с матерью-церковью", − сказала она

Читайте такжеРФ не закатила бы истерику, если бы не дали Томос и не отменили анафему - ЗоряКроме того, по словам Луценко, президент планирует обратиться ко всем нардепам с прямой просьбой − "поддержать законопроект".

К слову, Андреевская церковь была возведена в Киеве еще в XVIII века (в 1754-м) по проекту легендарного архитектора Бартоломео Растрелли (построившего также Зимний дворец в Петербурге для династии Романовых). Сейчас храм относится к Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).

Также Петр Порошенко провел официальную встречу с экзархами (представителями -"Главред") Вселенского патриархата в Киеве, в ходе которой заявил о том, что РПЦ прямо встала на путь самоизоляции и конфликта со всеми мировыми православными.

"Так же, как и Россия сейчас противопоставила себя всему миру в вопросах российской агрессии на востоке нашего государства, незаконной аннексии Крыма, в позиции по Абхазии, по Осетии, по Приднестровью, так же сейчас, к сожалению, и русская церковь поставила себя на путь самоизоляции и конфликта со всем мировым православием", - сказал президент.

Далее Порошенко выразил надежду на то, что РФ не станет доводить ситуацию до полного раскола православия.

Читайте также"Мы получили автокефалию. После Собора получим томос", - Порошенко"Я надеялся, что этого не произойдет, но мы с вами должны быть готовы к этому процессу, и в то же время у нас была молитва за то, что Господь руками Его Святейшества даровал автокефалию", - подытожил он.

Напомним, накануне в РПЦ сообщали о полном разрыве отношений со Вселенским патриархатом. Представители УПЦ (КП) молниеносно дали оценку такого решения российских священнослужителей.