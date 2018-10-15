В Киеве дали оценку решению РПЦ о разрыве отношений с Константинополем

Архиепископ считает, что РПЦ обрекает себя на изоляцию / Главред

Архиепископ Киевской Патриархии Евстратий Зоря заявил, что РПЦ, разрывая дружественные отношения с Вселенским патриархатом, обрекает себя на самоизоляцию, вызванную законным решением международного сообщества.

"Патриарх Кирилл с 1991 г.. лично является архитектором разделения Украинской Церкви. Поэтому ему трудно признать вину за 27 лет ложной деятельности, которая затянула всю полноту Православия в конфликт. Но после него ситуация рано или поздно будет вылечена и РПЦ вернется в общение. Теперь перед всеми, принадлежащими к МП в Украине, возникает вопрос: идти вместе с РПЦ в разделение или оставаться в единстве со Вселенским Православием - через поместную украинскую Церковь?", - написал он в Facebook.

Зоря подчеркнул, что РПЦ вторит политике своих кураторов в Кремле.

Напомним, Святейший Синод РПЦ решил разорвать отношения со Вселенским (Константинопольским) патриархатом.

Кроме того, Вселенский Патриархат признал незаконной аннексию Киевской Митрополии русской церковью и снял анафему с патриарха Филарета и митрополита УАПЦ Макария.

В ответ в РПЦ пригрозили "решительными и жесткими" действиями из-за решений Константинополя.

Кроме того, УПЦ МП выступила с крайне резким заявлением из-за решений Вселенского Патриархата и предложила наложить анафему на Вселенского патриарха Варфоломея.

Позднее стало известно о том, что в храмах РПЦ перестали молиться за Вселенского патриарха Варфоломея I, тем самым перестав находиться в единстве с Константинопольским патриархатом.