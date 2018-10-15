В Киеве дали оценку решению РПЦ о разрыве отношений с Константинополем

В УПЦ убеждены, что Синод МП повторяет политику Кремля.
Архиепископ Киевской Патриархии Евстратий Зоря заявил, что РПЦ, разрывая дружественные отношения с Вселенским патриархатом, обрекает себя на самоизоляцию, вызванную законным решением международного сообщества.
"Патриарх Кирилл с 1991 г.. лично является архитектором разделения Украинской Церкви. Поэтому ему трудно признать вину за 27 лет ложной деятельности, которая затянула всю полноту Православия в конфликт. Но после него ситуация рано или поздно будет вылечена и РПЦ вернется в общение. Теперь перед всеми, принадлежащими к МП в Украине, возникает вопрос: идти вместе с РПЦ в разделение или оставаться в единстве со Вселенским Православием - через поместную украинскую Церковь?", - написал он в Facebook.
Зоря подчеркнул, что РПЦ вторит политике своих кураторов в Кремле.
Напомним, Святейший Синод РПЦ решил разорвать отношения со Вселенским (Константинопольским) патриархатом.
Кроме того, Вселенский Патриархат признал незаконной аннексию Киевской Митрополии русской церковью и снял анафему с патриарха Филарета и митрополита УАПЦ Макария.
В ответ в РПЦ пригрозили "решительными и жесткими" действиями из-за решений Константинополя.
Кроме того, УПЦ МП выступила с крайне резким заявлением из-за решений Вселенского Патриархата и предложила наложить анафему на Вселенского патриарха Варфоломея.
Позднее стало известно о том, что в храмах РПЦ перестали молиться за Вселенского патриарха Варфоломея I, тем самым перестав находиться в единстве с Константинопольским патриархатом.