Присвоено звание Героя Украины: Зеленский рассказал о пилоте Максиме Устименко

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины пилоту Максиму Устименко, который погиб сегодня во время отражения масштабной атаки России. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.
В указе указано:
"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу постановляю: присвоить звание Героя Украины с вручением ордена 'Золотая Звезда' Устименко Максиму Юрьевичу - полковнику (посмертно)".видео дня
Вечером Зеленский записал видеообращение, в котором подтвердил подписание указа и подчеркнул, что Устименко был одним из лучших пилотов Украины. "К сожалению, посмертно.
Сегодня он погиб, защищая наше небо, наших людей от очередной российской массированной атаки - было более 500 ударных дронов и ракет только за одну минувшую ночь. Большинство из них было сбито", - сказал президент.
Также Зеленский добавил, что Устименко участвовал в боевых действиях со времен АТО, овладел четырьмя типами самолетов и имел значительные достижения для Украины.
"Больно терять таких людей. Мои соболезнования родным, близким, друзьям и побратимам. Вечная память", - подытожил глава государства.
Массированный удар по Украине 29 июня - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 29 июня Россия осуществила очередную массированную атаку на территорию Украины. Основной удар пришелся на западные регионы страны - взрывы зафиксировали в Запорожье, а также во Львовской, Полтавской и Черкасской областях.
По данным Воздушных сил ВСУ, российская армия применила 537 воздушных средств поражения.
Кроме того, во время комбинированной атаки враг выпустил по Украине 477 БпЛА и 60 ракет различных типов. Во время отражения атаки погиб украинский пилот F-16 Максим Устименко. Обстоятельства трагедии выясняются.
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Что такое F-16
General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", названный так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) - американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, пишет Википедия.
Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.
F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвертого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.
Истребитель находится на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год был самым распространенным боевым самолетом в мире.
Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.
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