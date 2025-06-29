Присвоено звание Героя Украины: Зеленский рассказал о пилоте Максиме Устименко

Глава государства выражает соболезнования родным и друзьям погибшего героя, подчеркивая его заслуги.

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Зеленский подписал указ о награждении Устименко за мужество и героизм в бою / Колаж: Главред, фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины пилоту Максиму Устименко, который погиб сегодня во время отражения масштабной атаки России. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

В указе указано:

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу постановляю: присвоить звание Героя Украины с вручением ордена 'Золотая Звезда' Устименко Максиму Юрьевичу - полковнику (посмертно)". видео дня

Вечером Зеленский записал видеообращение, в котором подтвердил подписание указа и подчеркнул, что Устименко был одним из лучших пилотов Украины. "К сожалению, посмертно.

Сегодня он погиб, защищая наше небо, наших людей от очередной российской массированной атаки - было более 500 ударных дронов и ракет только за одну минувшую ночь. Большинство из них было сбито", - сказал президент.

Также Зеленский добавил, что Устименко участвовал в боевых действиях со времен АТО, овладел четырьмя типами самолетов и имел значительные достижения для Украины.

F-16 / Инфографика: Главред

"Больно терять таких людей. Мои соболезнования родным, близким, друзьям и побратимам. Вечная память", - подытожил глава государства.

Массированный удар по Украине 29 июня - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 29 июня Россия осуществила очередную массированную атаку на территорию Украины. Основной удар пришелся на западные регионы страны - взрывы зафиксировали в Запорожье, а также во Львовской, Полтавской и Черкасской областях.

По данным Воздушных сил ВСУ, российская армия применила 537 воздушных средств поражения.

Кроме того, во время комбинированной атаки враг выпустил по Украине 477 БпЛА и 60 ракет различных типов. Во время отражения атаки погиб украинский пилот F-16 Максим Устименко. Обстоятельства трагедии выясняются.

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Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", названный так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) - американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвертого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель находится на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год был самым распространенным боевым самолетом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

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