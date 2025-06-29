"Я сделал первый шаг": Потап впервые признался в измене

На фоне слухов о проблемах в отношениях с Настей Каменских Потапенко рассказал о глубоких чувствах.

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Потап и Настя Каменских - артист рассказал, как начался их роман / коллаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap

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Как развивался их роман до развода Потапенко с Горовой и свадьбы в 2019 году

Потап и Настя Каменских долгое время были для широкой аудитории лишь творческим дуэтом: время от времени им приписывали роман, но на тот момент женатый артист предпочитал не комментировать природу отношений с коллегой. Поэтому свадьба звезд в 2019 году удивила многих.

И лишь шесть лет спустя Алексей Потапенко признался - любовь между ним и Каменских действительно вспыхнула, когда он был еще официально женат. Он сделал первый шаг и она не смогла противостоять своим чувствам.

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"Сначала мы очень не понравились друг другу. Я для нее был экстравагантным, дерзким, она для меня была высокого мнения о себе. Но потом я понял, что это ошибочное суждение, потому что она просто очень много времени провела за границей. Она выросла в Италии, и она ведет себя до сих пор так. Тогда она казалась мне другой. Примерно через четыре года у нас закрутилась любовь и мы влюбились. А что было потом – вы все знаете. Я же мужчина. Я сделал первый шаг, а она тогда не отказала", - рассказал в беседе с молдавским журналистом Дорином Галбеном Потап.

Потап и Настя Каменских - артист рассказал, как начался их роман / Скриншот YouTube

Алексей Потапенко и Ирина Горовая были официально женаты с 1999 по 2014 год (последние пять лет не жили вместе - прим. редактора) . Дуэт Потапа и Насти Каменских появился в 2006 году, а в 2010 году между артистами начался роман. До и после развода Потапенко и Горовой Алексей и Настя старались скрывать свои чувства.

"Мы же артисты – мы умеем скрывать. С Настей у нас так получилось, что мы просто хотели, чтобы все, что происходит между нами, было все нашим, чтобы оставалось наше внутри. Потому что как только это становится достоянием общественности, как только об этом начинают говорить очень часто – это рушится. Любовь должна быть где-то там, внутри, за закрытыми дверями", - говорит Потап.

Потап и Настя Каменских - артист рассказал, как начался их роман / instagram.com/realpotap

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Кто такой Потап? Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

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