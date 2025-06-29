Ранее не был против расширения НАТО: Путина ткнули носом в "паталогическую ложь"

Российская ложь о расширении НАТО как "причине" агрессии против Украины не выдерживает критики.

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Владимир Путин менял свою позицию относительно НАТО / Коллаж: Главред, фото: flickr

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Ложь РФ о расширении НАТО как "причине" агрессии против Украины не выдерживает критики

Путин ранее надеялся, что расширение НАТО укрепит доверие в Европе

Российская пропаганда годами оправдывает войну против Украины "угрозой расширения НАТО", однако архивные заявления самого Владимира Путина разбивают этот миф, заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

"Российская ложь о расширении НАТО как "причине" агрессии против Украины не выдерживает критики. Особенно, если сравнить ее со словами самого Путина от 2004 года. Архив Кремля разоблачает лицемерие", - написал он в соцсети Х.

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По словам Тихого, 8 апреля 2004 года Путин приветствует генерального секретаря НАТО в Москве, заявляя: "Каждая страна имеет право выбрать вариант, который она считает наиболее эффективным для собственной безопасности". Тихий добавил, что Путин также надеялся, что расширение НАТО "укрепит доверие в Европе и во всем мире".

"Перенесемся в сегодняшний день, и тот же Путин говорит о том, что Россия "обманута" расширением НАТО, которое, вероятно, представляет "угрозу" для России. Путин - патологический лжец, который пытается переписать историю и оправдать свою имперскую захватническую войну", - отметил спикер МИД.

По его словам, любимая пропагандистская сказка России об "обещаниях" НАТО Москве в 1990 году не двигаться на восток также неоднократно опровергалась, в частности Горбачевым.

/ Инфографика: Главред

"Правда кристально ясна: расширение НАТО никогда не представляло реальной угрозы для России. Это лишь лишило Москву возможности завоевывать суверенные европейские государства. Именно против этого Путин на самом деле протестует", - подчеркнул Тихий.

"Это всегда было движущей силой желания стран Центральной и Восточной Европы вступить в НАТО. Чтобы защитить своих детей от войны России и попыток колониального господства. Помните об этом в следующий раз, когда услышите Путина или кого-то другого, как он говорит о том, что НАТО "провоцирует" Россию на нападение на своих соседей", - резюмировал спикер МИД.

/ @SpoxUkraineMFA

Ранее генсек НАТО признался, как Путин ему неоднократно врал. НАТО Марк Рютте заявил, что не доверяет российскому президенту Владимиру Путину, поскольку неоднократно был свидетелем его лжи во время личного общения.

Напомним, ранее появилось предупреждение об опасности нападения РФ на НАТО. Российская агрессия может распространиться не только на Украину, или даже страны НАТО.

Как сообщал Главред, Рютте утверждает, что Россия может атаковать одну из стран Альянса в течение 5-7 лет. Он призвал не питать иллюзий относительно намерений Кремля и подчеркнул необходимость усиления обороноспособности и равного распределения расходов между членами НАТО.

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Кто такой Георгий Тихий? Георгий Тихий - украинский журналист, советник по коммуникациям министра иностранных дел Украины (2020-2024), спикер Министерства иностранных дел Украины (с 15 июля 2024 года), пишет Википедия.

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