Дроны стали более смертоносными: раскрыта новая тактика массированных ударов РФ

Теперь двигатель БпЛА защищён броней, устойчивой к пулемётному огню, а топливные баки перенесли из крыльев.

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ВСУ отражают атаки дронов / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ВК "Юг"

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Модернизации дронов "Шахед" значительно повысили их живучесть

Некоторые модели "Шахедов" теперь оснащаются суббоеприпасами

Модернизации, проведённые на дронах "Шахед", значительно повысили их живучесть. Ранее для уничтожения такого БПЛА было достаточно одного попадания в двигатель или крыло, однако теперь его двигатель защищён броней, устойчивой к пулемётному огню.

Кроме того, топливные баки перенесли из крыльев внутрь корпуса, что снизило вероятность взрыва при повреждении, сообщает Forbes.

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Некоторые модели "Шахедов" теперь также оснащаются суббоеприпасами, которые сбрасываются во время полета. Это позволяет наносить удары по более широкой площади и эффективно поражать скопления войск или уязвимые позиции.

По информации издания, украинские бойцы фиксировали применение таких дронов в Харьковской и Сумской областях. Военные отмечали, что звук падения "Шахеда" часто не слышен, а взрыв может произойти лишь спустя 20 минут после начала полета, что делает его особенно опасным.

Оккупационные силы также применяют новую схему запуска: запускают "Шахеды" парами — один летит на малой высоте, другой — значительно выше. Пока ПВО или мобильные группы уничтожают нижний дрон, верхний может остаться незамеченным и успешно долететь до цели.

/ Инфографика: Главред

Кроме того, россияне начали использовать связки дронов, комбинируя "Шахеды" с барражирующими боеприпасами "Ланцет". В момент приближения "Шахедов" к украинским позициям "Ланцет" наносит удар по расчётам ПВО или мобильным огневым группам, затрудняя их работу.

Из-за своих небольших размеров "Ланцет" труднее заметить и поразить, особенно из стрелкового оружия. Таким образом он обеспечивает прикрытие "Шахедам", увеличивая их шансы на успешное поражение цели.

Удары РФ по Украине - последние новости по теме

Ранее глава МВД Игорь Клименко рассказал подробности ночной атаки дронов РФ на Украину. По его словам, больше всего пострадали столица, Киевская и Одесская область. Под ударом оккупантов была гражданская инфраструктура. В результате обстрелов произошло 19 пожаров.

Как писал Главред, армия РФ в ночь на 10 июня массированно атаковала Киев "Шахедами" и ракетами. В столице прогремели мощные взрывы, в разных районах города зафикисировали падение обломков.

Кроме того, также Россия нанесла удар и по Одессе. Оккупанты использовали ударные беспилотники. Есть повреждения гражданской инфраструктуры, вспыхнули пожары.

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