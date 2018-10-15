"Подвела жадность": Известный российский публицист прокомментировал разрыв РПЦ и Вселенского Патриархата

Александр Невзоров / wikipedia.org

Известный российский публицист и писатель Александр Невзоров, известный своими атеистическими взглядами, дал комментарий по поводу недавнего решения Синода РПЦ, посвященного разрыву отношений со Вселенским Патриархатом.

Невзоров прямо назвал РПЦ "сектой" и "самосвятами". Публицист также напомнил, что самая Русская православная церковь "лицензии", то бишь томоса об автокефалии, никогда не было ("забыли в XVI веке получить"), цитирует его "Эхо Москвы".

В целом Невзоров полагает, что РПЦ повела себя крайне неправильно и решением о разрыве отношений со Вселенским Патриархатов очень сильно усугубила свое нынешнее положение:

"Гундяеву (мирская фамилия патриарха РПЦ Кирилла – "Главред") надо было не хамить и не устраивать истерики, а исправлять ошибку XVI века и самому ехать за томосом. Надо было тихо отдать Украину и не поднимать никакого шума. Но подвела, как всегда, жадность − они очень не хотели терять миллиарды с 12 тысяч украинских приходов".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в РПЦ назвали условие возобновления отношения с Константинополем. В Киеве дали оценку такого решения российских священнослужителей.