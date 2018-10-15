В РПЦ назвали условие возобновления отношений с Константинополем

15 октября 2018, 22:13

В Москве заявили, что для восстановления диалога Вселенский патриархат должен изменить решение по Украине.

Митрополит Иларион (Алфеев)_РПЦ
В РПЦ назвали цену вопроса / Униан

В Русской православной церкви заявили, что готовы реабилитировать отношения с Константинопольским патриархатом исключительно в том случае, если будет изменено решение о предоставлении автокефалии Украинской церкви.

"Мы надеемся на то, что здравый разум восторжествует, что Константинопольский патриархат изменит свое отношение к существующей церковной реальности. Но до тех пор, пока этого изменения не произошло, пока эти беззаконные и антиканоничные решения с точки зрения Константинополя остаются в силе, мы не сможем находиться в общении с этой церковью, находящейся сегодня в расколе", - цитирует РИА Новости главу отдела внешних церковных связей РПЦ митрополита Волоколамского Илариона.

Напомним, Святейший Синод РПЦ решил разорвать отношения со Вселенским (Константинопольским) патриархатом.

Позже в Киеве заявили, что РПЦ, разрывая дружественные отношения с Вселенским патриархатом, обрекает себя на самоизоляцию, вызванную законным решением международного сообщества.

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