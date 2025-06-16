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Теперь официально: Леся Никитюк подтвердила, что ждет первенца

Анна Подгорная
16 июня 2025, 17:14
341
Никитюк раскрыла детали невероятного путешествия, которое она прошла с будущим мужем.
Леся Никитюк, Дмитрий Бабчук
Леся Никитюк беременна от Дмитрия Бабчука - подробности / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk, instagram.com/vihtuchka

Читайте больше:

  • Как Леся Никитюк узнала, что носит ребенка под сердцем
  • На каком сроке она сейчас и как протекала беременность

Украинская ведущая, актриса и модель Леся Никитюк находится на последних неделях беременности. О счастливом событии она сообщила в интервью для издания Клац.

Леди Ле загадала в канун Нового года-2024 три желания: любящий партнер, ребенок и киноуспех. "31 декабря 2023 года я на листочке написала себе три желания. Здоровые отношения, ребенок и фильм на Netflix. И следующий год принес мне ровно то, что я загадала. Моя фантазия, мои желания привели меня в ту прекрасную точку жизни, где я нахожусь сейчас. Я долго искала - человека, поддержку, то настоящее, чего мне так не хватало. И вот однажды я узнала, что жду ребенка. В тот момент я поняла: больше никого не нужно искать. Я уже нашла все, что мне нужно", - поделилась звезда.

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Она также рассказала, что о беременности узнала во время съемок фильма "Песики", в котором впервые сыграла главную роль. Сейчас Леся Никитюк находится на последних сроках беременности.

Леся Никитюк
Леся Никитюк беременна от Дмитрия Бабчука - подробности / instagram.com/vihtuchka
Леся Никитюк
Леся Никитюк беременна от Дмитрия Бабчука - подробности / instagram.com/vihtuchka

Будущая мама отметила, что продолжает заниматься спортом и придерживаться здорового питания. При этом более здоровым стало и ее отношение к себе - она наконец дала себе возможность выдохнуть и расслабиться.

"Моя философия питания не изменилась, несмотря на мое состояние. Мне не хотелось ничего странного и посреди ночи я тоже не ела. Я продолжаю заниматься спортом, и сейчас на последних неделях даже увеличила тренировки, плаваю по 3 километра в день. Я очень энергичная по жизни и как была, так и осталась, в моей энергии ничего не изменилось. Изменилось отношение к себе. Я наконец дала себе покой. Я позволила себе такой отдых, которого не было за последние лет двенадцать. Я могу точно сказать, что это абсолютно магический период в моей жизни. Я чувствую себя такой счастливой, такой спокойной. Беременность пришла ко мне именно тогда, когда я была к ней готова, и я абсолютно спокойно на это отреагировала, без грамма страха. Возле меня оказался именно тот мужчина, который меня поддержал, который разделил со мной счастье. Он ни разу не дал мне повода испугаться чего-то, будучи рядом или далеко от меня, и ни разу не дал мне почувствовать одиночество или тревогу", - рассказала Никитюк.

Леся Никитюк
Леся Никитюк беременна от Дмитрия Бабчука - подробности / instagram.com/vihtuchka
Леся Никитюк
Леся Никитюк беременна от Дмитрия Бабчука - подробности / instagram.com/vihtuchka

В социальных сетях Лесю и ее жениха, военного Дмитрия Бабчука, поздравляют с будущим потомством. Примечательно, что слухи о беременности Никитюк стали появляться в январе 2025 года - вскорости после ее помолвки с Бабчуком. Это будет первый ребенок для обоих партнеров.

Леся Никитюк беременна первенцем
Леся Никитюк беременна от Дмитрия Бабчука - подробности / instagram.com/klats.media

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Кто такая Леся Никитюк?

Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

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