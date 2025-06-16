"Болезненный момент": что готовит Польша для Украины при президентстве Навроцкого

Новый политический баланс в Польше после выборов президента создает сложный фон для будущих украинско-польских отношений, отметил аналитик.

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Что готовит Польша для Украины после победы Навроцкого на выборах / Коллаж Главред, фото: Википедия, УНИАН

О чем сказал Горбач:

Правительство Туска будет работать с новоизбранным президентом Навроцким как минимум еще 2 года

Навроцкий в рамках предвыборной кампании делал немало антиукраинских заявлений

Претензии со стороны Польши к Украине никуда не исчезнут

Политическая ситуация в Польше входит в фазу сосуществования правительства Дональда Туска с президентом-националистом Каролем Навроцким, и это неизбежно повлияет на отношения с Украиной. Об этом в интервью Главреду рассказал исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

По его словам, правительство Туска удержалось, что свидетельствует о сохранении стабильности в правящей коалиции и маловероятности проведения досрочных парламентских выборов. В ближайшие несколько лет, как минимум два, Польша будет функционировать в формате сосуществования правительства Туска с президентом, который представляет оппозиционную партию "Право и справедливость" (PiS).

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Горбач отметил, что подобная ситуация уже имела место, когда президентом был Анджей Дуда - политик с большей репутацией, чем вероятно будет иметь новоизбранный Навроцкий. Тот приступит к исполнению обязанностей ориентировочно через месяц-полтора. Сначала он, вероятно, будет пытаться активнее проявить себя и усилить свое влияние, впрочем, следует помнить, что президент Польши имеет ограниченные полномочия, даже меньше, чем у президента Румынии, поскольку Польша является парламентской республикой.

"Относительно Украины - это наиболее болезненный момент как для нас, так и для нового президента Навроцкого. Во время избирательной кампании он делал много заявлений, с которыми ему придется иметь дело в течение следующих лет. Ведь традиционно считалось, что именно президент Польши отвечает за украинское направление внешней политики - кстати, с добровольного согласия правительства. Но теперь правительство Туска может самостоятельно брать большую инициативу в двусторонних отношениях с Украиной", - указывает он.

Смотрите видео интервью Владимира Горбача Главреду о том, чего ждать Украине от западных партнеров:

Аналитик отметил, что такая ситуация вполне логична, поскольку в условиях войны и угрозы на восточных рубежах украинско-польские отношения стали чрезвычайно важными для Польши. Поэтому правительство не может переложить всю ответственность за это направление только на президента или Институт национальной памяти.

В то же время существует еще один аспект, ведь в попытках перехватить политическую инициативу и правительство Туска, и вся правящая коалиция, включая представителей аграрной партии, фактически приблизились не столько к позициям самого Навроцкого, сколько к риторике праворадикальной "Конфедерации" и ее кандидата Менцена, занявшего третье место на президентских выборах.

"И постепенно повестка дня, связанная с Волынской трагедией (которую поляки называют Волынской резней или даже геноцидом), стала активно распространяться в польском обществе - при пассивном участии либерально-демократических сил этот нарратив стал доминирующим в общественном мнении", - сказал эксперт.

Горбач обратил внимание, что даже лево-либеральные силы пытаются конкурировать за голоса националистически настроенного электората. И хотя о настоящей левой оппозиции речь не идет, риторика "Гражданской платформы" Туска постепенно сдвигается в сторону национал-консерватизма. Это четко показало последнее голосование в Сейме, где подавляющее большинство партий поддержало соответствующие решения.

"Итак, претензии к Украине относительно исторической и гуманитарной политики никуда не исчезнут. Они будут оставаться в Польше. Нам придется с этим жить, учитывать эти обстоятельства и искать способы противодействия. В то же время все остальное - геополитика, экономика, безопасность, поддержка позиции Украины в Европейском Союзе - будет оставаться в интересах Польши. И, по моему мнению, эти интересы она будет соблюдать как на уровне правительства, так и на уровне президента", - резюмировал он.

Политика Польши в отношении Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, новый президент Польши Кароль Навроцкий поблагодарил Владимира Зеленского за поздравления с победой на выборах и выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества между Украиной и Польшей.

В то же время польский Сейм принял решение об установлении 11 июля как Дня памяти жертв так называемого "геноцида, совершенного ОУН и УПА" на восточных землях Второй Польской Республики. Украинский МИД раскритиковал этот шаг, заявив, что он противоречит принципам добрососедства и не способствует взаимному пониманию и примирению, к которым обе стороны стремятся уже много лет.

Напомним, 2 июня Государственная избирательная комиссия Польши объявила официальные результаты голосования - новым президентом стал Кароль Навроцкий, кандидат от партии "Право и справедливость", известный своими антиукраинскими заявлениями.

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Кто такой Владимир Горбач Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

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